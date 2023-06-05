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Стартов - Александрия Египетская

Стартов Евгений - Александрия Египетская
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Александрия Египетская... Уникальный цветок эллинизма, возросший на древней почве таинственного Древнего Египта, средоточие научных знаний Античности. Словно трудолюбивые медоносные пчелы, стремившиеся в свой улей, трудились там самые выдающиеся древние ученые и литераторы, которым просвещенные и дальновидные цари из династии Птолемеев охотно предоставляли возможность творить, не задумываясь о куске хлеба насущного, к своей и их славе, к процветанию эллинистического Египта. Мед их познаний был собран в самой знаменитой библиотеке Древнего мира, и понадобились усилия далеко не одного «деятеля» на протяжении нескольких веков, чтобы обратить собрание ее свитков в прах и пепел. Увы, рукописи горят, и бессмысленно и бесполезно сожалеть о том, что утратило человечество с гибелью Александрийской библиотеки. Лишь немногие свидетельства античных писателей, чудом пережившие тысячелетия, могут нам рассказать о гигантских и совершенных изобретениях и конструкциях, порожденных в Александрии местными и заезжими гениями: Фаросском маяке — одном из знаменитых семи чудес Древнего мира, катамаране Птолемея IV, приводимом в движение 4000 гребцов, «театре автоматов» Герона...

Считается, что именно в Александрии были созданы водяные часы — клепсидра; музыкальные органы, издававшие звуки посредством и пневматики, как мы привыкли, и гидравлики; и даже паровая машина — к сожалению, не нашедшая надлежащего применения, оставшись лишь занятной игрушкой... Для великого астронома Аристарха Самосского, долгие годы трудившегося в Александрии, еще в III в. до н.э. не было секретом, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Именно александрийским критикам мы обязаны современным видом поэм Гомера — они очистили тексты от искажений и ошибок, создав своеобразный эталон, этакий textus receptus, переданный нам уже Византией, и разделили «Илиаду» и «Одиссею» на также привычные нам 24 песни.

Стартов Евгений - Александрия Египетская. Религия и наука

М.: Вече, 2023. 480 с.: ил.

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4484-3951-3

Стартов Евгений - Александрия Египетская. Религия и наука - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОД СЕНЬЮ СЕРАПИСА

  • Глава 1. Начало

  • Глава 2. Птолемей I, «орел-меценат»

  • Глава 3. Как Птолемей I «придумал» для своего государства нового бога

  • Глава 4. Александрийский маяк — инженерное чудо Древнего мира

  • Глава 5. «Праздник непослушания» Птолемея II

  • Глава 6. Александрия литературная: грамматики, критики, поэты

  • Глава 7. Септуагинта — первый контакт иудаизма и «эллинской премудрости»

  • Глава 8. Александрийская астрономия, опередившая Коперника на 18 веков

  • Глава 9. Александрийская механика: прикладная, занимательная и боевая

  • Приложение к главе 9

  • Глава 10. Деревянные дредноуты и пьяные слоны Птолемея IV

  • Глава 11. Начало упадка птолемеевского Египта: от Птолемея V до Птолемея VII

  • Глава 12. «Премудрость создала себе дом...»

  • Глава 13. Падение царства Птолемеев

  • Приложение к 1 части

ЧАСТЬ 2. СЛОЖНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

  • Глава 1. Имперский Рим и Египет: от презрения до обожания

  • Глава 2. Иудейские сектанты и мудрецы. Филон Александрийский

  • Глава 3. Становление древнеегипетского христианства

  • Глава 4. Гностицизм

  • Приложение к главе 4

  • Глава 5. Александрийская церковь и ее Дидаскалион. Гонения

  • Глава 6. Плотин

ЧАСТЬ 3. ПОД СЕНЬЮ ХРИСТА

  • Глава 1. Арий и его учение. Святитель Афанасий Александрийский

  • Глава 2. Египетское монашество

  • Глава 3. Феофил против Златоуста

  • Глава 4. Дело Ипатии Александрийской

  • Глава 5. Последняя схватка богословских школ Александрии и Антиохии. Монофизитство. Последние языческие философы Александрии

  • Глава 6. Монофелитство как попытка Византии удержать Египет. Катастрофа

БИБЛИОГРАФИЯ

Views 523
Rating 5.0 / 5
Added 05.06.2023
Author brat Andron
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5.0/5 (7)

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