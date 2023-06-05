Стартов - Александрия Египетская

Александрия Египетская... Уникальный цветок эллинизма, возросший на древней почве таинственного Древнего Египта, средоточие научных знаний Античности. Словно трудолюбивые медоносные пчелы, стремившиеся в свой улей, трудились там самые выдающиеся древние ученые и литераторы, которым просвещенные и дальновидные цари из династии Птолемеев охотно предоставляли возможность творить, не задумываясь о куске хлеба насущного, к своей и их славе, к процветанию эллинистического Египта. Мед их познаний был собран в самой знаменитой библиотеке Древнего мира, и понадобились усилия далеко не одного «деятеля» на протяжении нескольких веков, чтобы обратить собрание ее свитков в прах и пепел. Увы, рукописи горят, и бессмысленно и бесполезно сожалеть о том, что утратило человечество с гибелью Александрийской библиотеки. Лишь немногие свидетельства античных писателей, чудом пережившие тысячелетия, могут нам рассказать о гигантских и совершенных изобретениях и конструкциях, порожденных в Александрии местными и заезжими гениями: Фаросском маяке — одном из знаменитых семи чудес Древнего мира, катамаране Птолемея IV, приводимом в движение 4000 гребцов, «театре автоматов» Герона...

Считается, что именно в Александрии были созданы водяные часы — клепсидра; музыкальные органы, издававшие звуки посредством и пневматики, как мы привыкли, и гидравлики; и даже паровая машина — к сожалению, не нашедшая надлежащего применения, оставшись лишь занятной игрушкой... Для великого астронома Аристарха Самосского, долгие годы трудившегося в Александрии, еще в III в. до н.э. не было секретом, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Именно александрийским критикам мы обязаны современным видом поэм Гомера — они очистили тексты от искажений и ошибок, создав своеобразный эталон, этакий textus receptus, переданный нам уже Византией, и разделили «Илиаду» и «Одиссею» на также привычные нам 24 песни.

Стартов Евгений - Александрия Египетская. Религия и наука

М.: Вече, 2023. 480 с.: ил.

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4484-3951-3

Стартов Евгений - Александрия Египетская. Религия и наука - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОД СЕНЬЮ СЕРАПИСА

Глава 1. Начало

Глава 2. Птолемей I, «орел-меценат»

Глава 3. Как Птолемей I «придумал» для своего государства нового бога

Глава 4. Александрийский маяк — инженерное чудо Древнего мира

Глава 5. «Праздник непослушания» Птолемея II

Глава 6. Александрия литературная: грамматики, критики, поэты

Глава 7. Септуагинта — первый контакт иудаизма и «эллинской премудрости»

Глава 8. Александрийская астрономия, опередившая Коперника на 18 веков

Глава 9. Александрийская механика: прикладная, занимательная и боевая

Приложение к главе 9

Глава 10. Деревянные дредноуты и пьяные слоны Птолемея IV

Глава 11. Начало упадка птолемеевского Египта: от Птолемея V до Птолемея VII

Глава 12. «Премудрость создала себе дом...»

Глава 13. Падение царства Птолемеев

Приложение к 1 части

ЧАСТЬ 2. СЛОЖНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Глава 1. Имперский Рим и Египет: от презрения до обожания

Глава 2. Иудейские сектанты и мудрецы. Филон Александрийский

Глава 3. Становление древнеегипетского христианства

Глава 4. Гностицизм

Приложение к главе 4

Глава 5. Александрийская церковь и ее Дидаскалион. Гонения

Глава 6. Плотин

ЧАСТЬ 3. ПОД СЕНЬЮ ХРИСТА

Глава 1. Арий и его учение. Святитель Афанасий Александрийский

Глава 2. Египетское монашество

Глава 3. Феофил против Златоуста

Глава 4. Дело Ипатии Александрийской

Глава 5. Последняя схватка богословских школ Александрии и Антиохии. Монофизитство. Последние языческие философы Александрии

Глава 6. Монофелитство как попытка Византии удержать Египет. Катастрофа

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