Библия — это мир, задуманный по образу Бога Яхве. Мифограф Карл Кереньи писал, что каждый бог и каждая богиня определяют мир, так и библейский Бог формировал мир Библии. Я буду писать Его имя исключительно с большой буквы из уважения к культуре.

Библейский мир — это результат осмысления древними евреями и ранними христианами образа Бога, на которого они полагались, получая от Него множество знаний, правил жизни, церковных ритуалов и других смыслов, что в совокупности создали всю картину, представленную нам в канонической Библии. Яхве — сердце и душа этого мира, Его создатель, опора и разрушитель. Библия — это Его история и история о том, для чего и как этот мир был создан в пространстве бытия и времени.

В своих лекциях я предлагаю работать над интерпретацией. Но, прежде чем попросить вас рассмотреть мои мысли о Библии, я должен рассказать вам кое-что о себе как об интерпретаторе. То или иное толкование в значительной степени формируется из личных пристрастий и интересов автора. Оно отличается от чисто научной работы, которая стремится быть объективной в своем предмете. Толкование — это рассуждение о понимании, своего рода размышление. Однако без минимального знания автора читатель не может реально оценить значимость интерпретации. Вы хотите знать, откуда автор корнями, какова его точка зрения, каковы его личные пристрастия. Любит ли он объект, который интерпретирует, ненавидит ли, поддерживает или, может быть, что-то еще?

Я вырос в протестантской церкви. Мой отец, иммигрант из Германии, был баптистским священником, и всей семьей мы посещали церковь три раза в неделю: по утрам в воскресенье один час воскресной школы и час богослужения, вечером один час воскресной службы с пением псалмов и проповедью и в среду вечером час изучения Библии. Во время летних каникул на протяжении трех недель я посещал Библейскую школу. В юности я выучил большую часть Библии и читал ее по памяти перед прихожанами. Юных учеников Писания награждали медалями за знание Библии наизусть, несколько медалей заработал и я.

Дома наш обычный распорядок дня также начинался с Библии. Каждое утро перед завтраком моя мама читала вслух Библию из большой книги с картинками. В мои ранние годы Библия была для меня везде. Я хорошо ее изучил, и она была для меня источником абсолютных истин и безоговорочного уважения. Я рос в мире Библии, истории и герои из Библии мне были более близки, чем наши реальные соседи, ведь мы часто переезжали.

Мюррей Стайн — Библия как сновидение: юнгианское толкование

«Касталия», 2025. — 192 с.

ISBN 978-5-907969-74-2

Мюррей Стайн — Библия как сновидение: юнгианское толкование - Содержание