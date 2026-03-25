Стайн - Хегай - Телемский - К. Г. Юнг и психология мистицизма

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Gnosticism Secret Societies

Гностицизм на первый взгляд кажется темой совершенно абстрактной, далекой от реалий современного мира. Читая о гностиках, мы представляем древних мудрецов, пытавшихся объяснить, как устроено мироздание на сложном метафизическом уровне. Их язык был близок к теологии, мифологии, космогонии того времени. В век науки и технологии такие слова, как Бог, Творец Вселенной, Эон, Дух, Логос и Плерома для большей части населения кажутся непонятными абстракциями.

Мы не верим тому, чего не можем пощупать и измерить, в существовании чего не можем убедиться на опыте. Мы не умеем применять к себе концепции и мифы давно ушедших эпох. Мы не понимаем язык, на котором уже никто не говорит вокруг нас.

М. Стайн, Л. Хегай, О. Телемский - К. Г. Юнг и психология мистицизма

М.: «Добросвет», «Издательство "КДУ"», 2014. — 180с.

ISBN 978-5-98227-748-0

М. Стайн, Л. Хегай, О. Телемский - К. Г. Юнг и психология мистицизма - Содержание

  • Авторы сборника

  • Лев Хегай Глубинная психология и гностический поиск

  • Олег Телемский Парадоксы гностицизма. Гностический ренессанс и гностицизм исторический

  • Иван Ерзин Речи Софии

  • Юлия Жемчужникова Гнозис

  • Юлия Жемчужникова На смерть чёрного козла

  • Мюррей Стайн Критика гностицизма. Прошлое и настоящее

  • Коллекция переводов статей по гностицизму Анны Симбалайн

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
