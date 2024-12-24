Стайн - Карта души

Эта глава взята из интервью Мюррея Стайна Лоре Лондон в подкасте Говоря о Юнге: Интервью с юнгианскими аналитиками, эпизод № 44.

В альбоме Карта Души: Персона есть семь песен. Я хотел бы прокомментировать тексты каждой из них и попытаться проследить тему или нить. Я думаю, что есть линия развития, которая проходит через все эти песни, с первого по седьмой номер. Но я должен признаться, что работаю с переводами текстов песен, поэтому я, возможно, упускаю некоторые тонкости языка оригинала.

Я думаю, что мы можем извлечь определенный смысл из этого альбома. Он называется «Карта души: Персона». Термин персона хорошо известен среди юнгианцев. После этого альбома, который уже разошелся миллионным тиражом, термин персона, вероятно, станет более распространенным в культуре, и люди будут использовать его чаще, чем раньше. Это латинское слово означает маску, которую актеры носили на сцене. Всякий раз, когда вы имеете дело с персоной, возникает представление о театральности. Мы все актеры на сцене жизни, и некоторые из нас немного более театральны, чем другие. Даже у интровертов появляется персона, когда они выходят из своей раковины и сталкиваются с остальным миром. Итак, маска, или персона, - это то, что находится между нашей субъективностью и остальным миром.

Я также думаю, что это начало цикла со стороны BTS; возможно, Персона станет первым альбомом в серии из нескольких. Я не знаю, сколько их будет, но я надеюсь, что ребята выпустят ещё три или четыре, и они перенесут аудиторию группы на другие уровни человеческой психики и ее многочисленных граней и сложностей. BTS начали говорить об аспектах нашей личности. Мы все интуитивно знаем, что с разными людьми мы разные. Если вы учитель или врач, или пожарный, у вас есть персона, когда вы на работе, которая отличается от того, каким вы являетесь, когда идете домой и играете со своими детьми или разговариваете с соседями, матерью или отцом. В разных ситуациях мы разные. Это вовсе не значит, что мы разные люди, но у нас разные «лица» в разных обстоятельствах.

Посмотрев видео BTS, я пришел к заключению, что эти семь молодых людей представляют разные аспекты одной личности. В любом случае, именно так я буду думать об этом в своей интерпретации. Мы говорим об одном человеке с разными лицами. Некоторые из этих лиц более серьезны. Некоторые - более забавны. Некоторые из них красивее других. У них волосы разного цвета. Некоторые улыбаются чаще других. Поэтому, когда RM поет первую песню Персона и задает себе вопрос, который, по его словам, мучил его всю жизнь, «кто я?», мы видим, как остальные шесть участников танцуют вокруг него. Это другие аспекты. Он - это голос, остальные - разные грани личности. Эти песни выражают личную уникальность с разными аспектами и разными персонами.

Стайн Μ. - Карта души – Персона

Перев. с англ. - Μ.: Сказка и миф, 2023. - 120 с., илл.

ISBN 978-5-521-23804-0

Стайн Μ. - Карта души – Содержание

Предисловие

Размышления Мюррея Стайна об альбоме BTS «Карта Души: Персона»

Вводная статья редакторов «О карте души»

Глава 1. Изначальные мысли

Глава 2. Персона

Глава 3. Тень

Глава 4. Эго

Глава 5. Эго, навигатор психической жизни

Глава 6. Карты, Восприятие и Самосознание

Глава 7. Прорывы в середине жизни

Глава 8. Знаки и Символы

Глава 9. Ваше лицо, Ваше имя, Ваша Самость

Глава 10. Личное и Коллективное Бессознательное

Глава 11. Индивидуация: Обнаружение своего пути

Глава 12. Комплексы

Глава 13. Любите себя, знайте свое имя, выражайте себя

Послесловие

Библиография