Стайн - Карта души
Эта глава взята из интервью Мюррея Стайна Лоре Лондон в подкасте Говоря о Юнге: Интервью с юнгианскими аналитиками, эпизод № 44.
В альбоме Карта Души: Персона есть семь песен. Я хотел бы прокомментировать тексты каждой из них и попытаться проследить тему или нить. Я думаю, что есть линия развития, которая проходит через все эти песни, с первого по седьмой номер. Но я должен признаться, что работаю с переводами текстов песен, поэтому я, возможно, упускаю некоторые тонкости языка оригинала.
Я думаю, что мы можем извлечь определенный смысл из этого альбома. Он называется «Карта души: Персона». Термин персона хорошо известен среди юнгианцев. После этого альбома, который уже разошелся миллионным тиражом, термин персона, вероятно, станет более распространенным в культуре, и люди будут использовать его чаще, чем раньше. Это латинское слово означает маску, которую актеры носили на сцене. Всякий раз, когда вы имеете дело с персоной, возникает представление о театральности. Мы все актеры на сцене жизни, и некоторые из нас немного более театральны, чем другие. Даже у интровертов появляется персона, когда они выходят из своей раковины и сталкиваются с остальным миром. Итак, маска, или персона, - это то, что находится между нашей субъективностью и остальным миром.
Я также думаю, что это начало цикла со стороны BTS; возможно, Персона станет первым альбомом в серии из нескольких. Я не знаю, сколько их будет, но я надеюсь, что ребята выпустят ещё три или четыре, и они перенесут аудиторию группы на другие уровни человеческой психики и ее многочисленных граней и сложностей. BTS начали говорить об аспектах нашей личности. Мы все интуитивно знаем, что с разными людьми мы разные. Если вы учитель или врач, или пожарный, у вас есть персона, когда вы на работе, которая отличается от того, каким вы являетесь, когда идете домой и играете со своими детьми или разговариваете с соседями, матерью или отцом. В разных ситуациях мы разные. Это вовсе не значит, что мы разные люди, но у нас разные «лица» в разных обстоятельствах.
Посмотрев видео BTS, я пришел к заключению, что эти семь молодых людей представляют разные аспекты одной личности. В любом случае, именно так я буду думать об этом в своей интерпретации. Мы говорим об одном человеке с разными лицами. Некоторые из этих лиц более серьезны. Некоторые - более забавны. Некоторые из них красивее других. У них волосы разного цвета. Некоторые улыбаются чаще других. Поэтому, когда RM поет первую песню Персона и задает себе вопрос, который, по его словам, мучил его всю жизнь, «кто я?», мы видим, как остальные шесть участников танцуют вокруг него. Это другие аспекты. Он - это голос, остальные - разные грани личности. Эти песни выражают личную уникальность с разными аспектами и разными персонами.
Стайн Μ. - Карта души – Персона
Перев. с англ. - Μ.: Сказка и миф, 2023. - 120 с., илл.
ISBN 978-5-521-23804-0
Стайн Μ. - Карта души – Содержание
Предисловие
Размышления Мюррея Стайна об альбоме BTS «Карта Души: Персона»
Вводная статья редакторов «О карте души»
- Глава 1. Изначальные мысли
- Глава 2. Персона
- Глава 3. Тень
- Глава 4. Эго
- Глава 5. Эго, навигатор психической жизни
- Глава 6. Карты, Восприятие и Самосознание
- Глава 7. Прорывы в середине жизни
- Глава 8. Знаки и Символы
- Глава 9. Ваше лицо, Ваше имя, Ваша Самость
- Глава 10. Личное и Коллективное Бессознательное
- Глава 11. Индивидуация: Обнаружение своего пути
- Глава 12. Комплексы
- Глава 13. Любите себя, знайте свое имя, выражайте себя
Послесловие
Библиография
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