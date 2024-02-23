Стэдмен Рэй – К чему идет этот мир?

Страшные, жуткие времена предсказаны человечеству. Но когда это случится? На кого повлияют эти события? Наш любящий вечный Бог говорит об этом всем, у кого есть уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и сердце и ум, открытые для Его Слова, Священного Писания. Именно в Библии мы находим ответы на все трудные вопросы жизни, а также узнаем, что произойдет в будущем. Бог подобен любящему отцу, который хочет, чтобы его дети были готовы к трудностям жизни.

В замечательной серии проповедей, произнесенных в церкви Peninsula Bible Church в Пало Альто, штат Калифорния, пастор Рэй Стэдмен делится своими размышлениями по поводу проповеди, с которой Господь Иисус обратился к Своим последователям на горе Еле- онской незадолго до того, как Его распяли. Иисус Христос хотел, чтобы Его любимые ученики знали, что произойдет в будущем, чтобы они (а также и мы, живущие в более поздние времена) были полностью готовы к предстоящим событиям.

Серия этих проповедей касается также многих других тем, очень важных в сегодняшнем мире: восстановления иудейского храма в Иерусалиме, нерушимости еврейского народа и его действительной роли в истории, внезапного возвращения Господа Иисуса однажды; в них будет говориться о том, что нам с вами делать до того, как Иисус вернется; будет проведено критическое сравнение между мудрыми и неразумными (девушки на брачном пире); будет сказано о том, что в действительности означает жить, рискуя чем-то дорогим, ради Христа.

Пастор Стэдмен написал в своей заключительной главе этой книги: «...Конечный отличительный признак настоящего христианина — не его кредо, или вера, или знание Библии, а забота, которую он проявляет к тем, кто в ней нуждается. Последнее доказательство — практическое проявление любви». Если вы или я полагаем, что мы — истинно верующие, потому что регулярно ходим в церковь, или меньше других грешим, или чувствуем внутри какое-то особенное «религиозное» чувство, то это значит, что мы еще не пришли туда, куда нас зовет наш любящий Бог Отец.

Рэй Стэдмен – К чему идет этот мир? - Сборник проповедей

Пер. с англ. — Новосибирск: Новосибирское Христианское Издательство — Калифорния, 2002. — 96 с.

Рэй Стэдмен – К чему идет этот мир? - Содержание

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