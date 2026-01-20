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Стэнфорд - Архетип Одиссея

Стэнфорд - Архетип Одиссея
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Family, Psychology Psychotherapy, **Archetypal Psychology, Mythology Legends

Эдип по-прежнему доминирует в психоаналитическом воображении, хотя Одиссей является более центральным в западной традиции, от Гомера до Джойса и Казандзакиса.

Восхитительно читаемый и эрудированный обзор фигуры Одиссея У. Б. Стэнфорда революционизирует традиционные описания этого героя. Ибо здесь Одиссей, имеющий более тесные связи с женой, матерью, нимфами и богинями, чем его собратья-воины, верный муж, который сражается с соблазнительными чародейками, человек доблести, который побеждает обманом, - Троянский конь.

У. Б. Стэнфорд - Архетип Одиссея - Исследование адаптивности традиционного героя

Касталия, 2023. - 380 с.

Перевод: Вадим Евстропьев-Кудреватый, Светлана Арта
ISBN 978-5-521-23717-3

У. Б. Стэнфорд - Архетип Одиссея - Исследование адаптивности традиционного героя - Содержание

  • Глава I. Адаптивность мифических образов

  • Глава II. Внук Автолика

  • Глава III. Фаворит Афины

  • Глава IV. Личные отношения

  • Глава V. Нетипичный герой

  • Глава VI. Развитие событий Эпического цикла

  • Глава VII. Нарастающая враждебность

  • Глава VIII. Злодей на сцене

  • Глава IX. Одиссей среди александрийцев и стоиков

  • Глава X. Одиссей Вергилия

  • Глава XI. Традиционные черты у Овидия, Сенеки и Стация

  • Глава XII. Одиссей и дискредитация Гомера

  • Глава XIII. Политик

  • Глава XIV. Странник

  • Глава XV. Восстановление целостности героя

  • Глава XVI. Эпилог

Приложение А: Комментарий об Одиссее в ранней и средневековой церковной литературе

Приложение Б: Одиссей в средневековом сказе о Трое

Приложение В: Восстановление репутации Одиссея в Англии XVI века

Приложение Г: Отношение к Одиссею во французской литературе на примере дю Белле и Фенелона

Приложение Д: Встречные потоки в традиции XVII века

Приложение Е: Заметка о представлении Одиссея в изобразительном искусстве

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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