Эдип по-прежнему доминирует в психоаналитическом воображении, хотя Одиссей является более центральным в западной традиции, от Гомера до Джойса и Казандзакиса.

Восхитительно читаемый и эрудированный обзор фигуры Одиссея У. Б. Стэнфорда революционизирует традиционные описания этого героя. Ибо здесь Одиссей, имеющий более тесные связи с женой, матерью, нимфами и богинями, чем его собратья-воины, верный муж, который сражается с соблазнительными чародейками, человек доблести, который побеждает обманом, - Троянский конь.

У. Б. Стэнфорд - Архетип Одиссея - Исследование адаптивности традиционного героя

Касталия, 2023. - 380 с.

Перевод: Вадим Евстропьев-Кудреватый, Светлана Арта

ISBN 978-5-521-23717-3

У. Б. Стэнфорд - Архетип Одиссея - Исследование адаптивности традиционного героя - Содержание

Глава I. Адаптивность мифических образов

Глава II. Внук Автолика

Глава III. Фаворит Афины

Глава IV. Личные отношения

Глава V. Нетипичный герой

Глава VI. Развитие событий Эпического цикла

Глава VII. Нарастающая враждебность

Глава VIII. Злодей на сцене

Глава IX. Одиссей среди александрийцев и стоиков

Глава X. Одиссей Вергилия

Глава XI. Традиционные черты у Овидия, Сенеки и Стация

Глава XII. Одиссей и дискредитация Гомера

Глава XIII. Политик

Глава XIV. Странник

Глава XV. Восстановление целостности героя

Глава XVI. Эпилог

Приложение А: Комментарий об Одиссее в ранней и средневековой церковной литературе

Приложение Б: Одиссей в средневековом сказе о Трое

Приложение В: Восстановление репутации Одиссея в Англии XVI века

Приложение Г: Отношение к Одиссею во французской литературе на примере дю Белле и Фенелона

Приложение Д: Встречные потоки в традиции XVII века

Приложение Е: Заметка о представлении Одиссея в изобразительном искусстве