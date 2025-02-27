Христиане всегда были едины по главным доктринам, так называемому «доктринальному ядру», но часто претерпевали разделения по практическим вопросам. Церкви можно дать определение как некоего «единства в многообразии». Павел назвал ее телом в 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам и это полезная аналогия. В теле есть различные члены с различными функциями, и Павел указывает на то, что каждая из этих частей очень важна и жизненно необходима для всего тела - даже мизинец на руке, даже пальцы на ногах. И не нужно пытаться быть подобными другим частям тела. Тело во всех многоразличных функциях находится в единстве под одним главой и таким образом живет и функционирует. Есть ключевое фундаментальное единство, но в то же время христиане не могли добиться такого же внешнего сообразования во всех частях своего тела и во всех практиках, которые были распространены в его среде.

Ранняя церковь была едина в борьбе с язычеством и попытках найти свою нишу в Римской империи, потому что знание христианства распространялось индивидуально, от человека к человеку. Чаще всего к ранней церкви относились с подозрением. Язычники и люди внешние называли христианство суеверием, сектой и оккультизмом. Таким образом, христианство воспринималось неверно, и люди не знали, что делать с этим новым движением. Христиан обвиняли в разных вещах, причем большинство обвинений были ложными. В частности, говорили, что христиане практикуют каннибализм, их обвиняли в инцесте, предательстве и государственной измене. Но главным определяющим фактором при гонениях Рима было обвинение их в отвержении господства Цезаря и признание своим Господом Иисуса Христа.

В те времена государство и религия были тесно переплетены. Такие религиозные по своему характеру утверждения воспринимались как подрывающие политическую лояльность и достойные наказания. Гонения І-ІІІ веков в действительности помогали христианам сохранять единство, потому что их объединял общий враг. Тертуллиан считал, что гонения помогли церкви возрасти. Его известная цитата: «Кровь мучеников - семя, из которого произрастает церковь». Самой большой доктринальной опасностью был гностицизм II века. Но ереси помогали церкви выработать более точную формулировку доктрины. Гностицизм придерживался совершенно других взглядов на Бога. Взгляды гностиков на «духовные сферы» и на спасение очень сильно отличались от христианского понимания их. Спасение воспринималось в контексте тайного знания - «гнозиса». Великие ортодоксальные церкви II века учили основным доктринам, которые, прежде всего, были обращены против гностиков.

Кит Д. Стэнглин - Сравнительное богословие

Лекции

пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова

Санкт-Петербург, НП «Центр Христианских Ресурсов», 2021, 332 с.

Кит Д. Стэнглин - Сравнительное богословие - Содержание

Лекция 1 - Лекция 39

Приложение