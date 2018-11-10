Жизнь, исполненная Духом. По всей вероятности, эти слова вызывают у вас одну из трех возможных реакций. Вы можете сказать: «Я не знаю, о чем идет речь». Если вы ответите так, вы не одиноки. Большинство людей мало знает о Святом Духе и еще меньше знает о том, как Он действует в жизни каждого христианина. Вы можете сказать: «Вы знаете, я не уверен, что мне хочется иметь дело с Духом Святым. Все, что я слышал о Святом Духе, кажется мне либо сеющим распри, либо слишком эмоциональным». Если вы придерживаетесь такого мнения, я хочу ободрить вас: независимо от того, признаете вы это или нет, ежели вы подлинно рожденный свыше христианин, вы имеете отношение к Духу Святому. Более того, Он не сеет распри и ни в кого не вторгается насильно. Люди могут так поступать, но Он — никогда.

Вы можете сказать: «О, да! Жизнь, исполненная Духом, — это самая замечательная жизнь, которую может знать человек. Я бы не променял жизнь, исполненную Духом, ни на какие богатства сего мира и ни на какой другой опыт!» Если это ваш ответ, я могу только сказать: «Аминь!» — да будет так. Жизнь, исполненная Духом, — это единственный для христианина путь узнать на собственном опыте все, что Бог приготовил для нас; это значит жить, говорить и действовать согласно воле Божией. Это полнота жизни, жизнь с избытком, обещанная Иисусом (Ин. 10:10).

Жизнь, исполненная Духом, не основывается на эмоциях. Но вполне вероятно, что, по мере того как Дух будет действовать в вас и через вас, преображая ваш характер согласно образу Иисуса Христа и воспроизводя служение Иисуса Христа в вашей жизни и в мире, вы будете испытывать различные эмоции. Жизнь, исполненную Духом, невозможно изучить на расстоянии. Она должна переживаться человеком на собственном опыте. Это реальная жизнь реальных людей, которые сталкиваются с

обычными повседневными трудностями и проблемами.

Чарльз Стенли - Доверяя Духу Святому

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2010

ISBN 978-5-7454-1210-3

Чарльз Стенли - Доверяя Духу Святому - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Каждый может жить жизнью,исполненной Духом

• УРОК 1 Зачем необходим Дух Святой в нашей жизни?

• УРОК 2 Дух Святой — Кто Он?

• УРОК З Доверяя силе Духа Святого в нас

• УРОК 4 Доверяя непрестанному присутствию Духа Святого

• УРОК 5 Доверяя Духу Святому в молитве

• УРОК 6 Остерегайтесь греха против Духа Святого

• УРОК 7 Доверяя Духу Святому в нашем преображении в характер Христа

• УРОК 8 Доверяя Духу Святому в духовных дарах

• УРОК 9 Доверяя Духу Святому эффективность нашего служения

• УРОК 10 Доверяя Духу Святому в повседневной жизни

ЭПИЛОГ

Заключительное слово

Чарльз Стенли - Доверяя Духу Святому - Урок 1

Большинству из нас не трудно признаться, что в своей жизни мы нуждаемся в Иисусе Христе. Когда вопрос касается прощения наших грехов и принятия вечной жизни, мы осознаем, что по своей природе мы — греховные существа и что нам нужно жертвенное, заместительное, вседостаточное искупление, которое стало возможным благодаря Иисусу Христу и Его Крови на Голгофском кресте. Да, мы нуждаемся во Христе. Также большинству из нас совсем не трудно сознаться, что в своей жизни мы нуждаемся в Боге Отце. Мы признаем Его как Всемогущего, Вездесущего, Извечного, Владыку и Святого Творца. Иисус Христос пришел в мир дать нам возможность полностью восстановить наши личные отношения с Небесным Отцом, Который в Своей безграничной любви желает благословить нас как Своих детей. Да, мы нуждаемся в Боге Отце. Иисус Христос необходим в нашей жизни во многих отношениях, поскольку мы нуждаемся в отношениях с Отцом.

Но нуждаемся ли мы в Духе Святом? Позвольте мне заверить вас, что в нашей жизни мы нуждаемся в Святом Духе настолько же, насколько и в отношениях с нашим Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Святой Дух является частью Святой Троицы — Отца, Сына и Духа Святого. Вы нуждаетесь в Нем так же, как и в Отце и Сыне. В действительности именно Святой Дух делает возможным христианский образ жизни человека и позволяет испытывать присутствие Христа и строить отношения с Отцом. Именно Дух Святой дает вам ощущение победы в вашей христианской жизни. Если вы хотите исполнить свое земное предназначение во Христе и стать такой личностью, какой задумал вас Отец при сотворении, необходимо, чтобы Дух Святой действовал в вас и через вас.

Многие люди утверждают, что у них был опыт соприкосновения с Духом Святым. Как правило, они имеют в виду либо свой первоначальный опыт, который можно назвать крещением Духом, либо моменты наиболее высоких духовных переживаний, когда они ощутили Его присутствие или особенно явственно почувствовали Божью силу. Суть заключается в том, что все христиане когда-либо соприкасались со Святым Духом. В противном случае они не являются христианами. Для правильного понимания, Кто есть Святой Дух и как Он действует в нашей жизни, следует обратиться к Слову Божьему. Мы не можем строить отношения со Святым Духом на своих чувствах или на отдельных случаях соприкосновений с Ним.

В конечном счете, не следует полагаться на чувства. Чувства изменчивы, они зависят от обстоятельств, в которых находится человек, и на них влияет множество факторов. Кроме того, наш опыт ограничен временными рамками. В какой-то момент мы ощущаем в своей жизни присутствие Бога, а потом многие недели, месяцы, годы это ощущение отсутствует и может даже не повториться вообще. Божье Слово постоянно и истинно. Оно является верным основанием для нашей веры и поведения. Некоторые люди неправильно научены о Духе Святом. Мне известны случаи, когда человек берет одну фразу или стих из Библии и строит на нем целое богословие о Святом Духе. Если мы надеемся обрести более полное понимание Духа Святого и получить более полный опыт общения с Ним, нам следует изучить, что говорит о Святом Духе Слово Божье в целом.

В любой области науки не следует опираться на изолированную, отдельную концепцию — это ведет к заблуждению; то же самое можно отнести и к вере. В Слове Божьем истина повторяется неоднократно. Целостное значение Божьего послания к нам складывается благодаря тому, что все стихи Библии взаимосвязаны друг с другом. Если мы не принимаем Божью истину целостно, наше понимание будет ограничено или даже ошибочно.