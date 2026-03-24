Стенли - Когда теснит враг
Чарльз Ф. Стенли – Когда теснит враг - Как побеждать в духовной битве
СПб.: «Библия для всех», 2009. – 242 с.
ISBN 978-5-7454-1192-2
Чарльз Ф. Стенли – Когда теснит враг - Содержание
1 ЛИКИ ЗЛА
2 СУЩНОСТЬ ВРАГА
3 ИСХОД СРАЖЕНИЯ
4 ЛОВУШКИ ВРАГА
5 УЧИМСЯ РАЗЛИЧАТЬ
6 КАК УГАШАТЬ РАСКАЛЕННЫЕ СТРЕЛЫ
7 СТРАТЕГИЯ, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ КАЖДОГО ИСКУШЕНИЯ
8 КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ИСКУШЕНИЕ
9 БУДЬТЕ ВСЕГДА В ВОЕННОМ СНАРЯЖЕНИИ
10 ВЗЯТЬ ВСЕОРУЖИЕ
11 УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА
12 ЗАЩИТА ВАШЕЙ СЕМЬИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ АВТОРЕ
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