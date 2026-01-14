Как и большинство людей, вы, вероятно, верите в то, что, покинув этот мир, каждый продолжает где-то вечно существовать, и что, когда вы умрете, ваша душа, покинув тело, куда-нибудь переместится и где-то продолжит свое существование. Многие люди верят в небеса. Меньшая часть верит в существование ада. Кое-где в мире самым популярным верованием является идея о том, что после смерти человека его душа возвращается обратно на землю, для того чтобы начать новую жизнь в виде другого человека или какого-либо существа.

Энди Стэнли - Насколько нужно быть хорошим? – Чтобы попасть на небеса

Одесса: Христианское просвещение, 2007. — 104 с.

ISBN (Russ) 5 8404 0189 7

Энди Стэнли - Насколько нужно быть хорошим – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Что необходимо для того, чтобы попасть на небо?

Глава 1. Все прекрасно - Глава 2. Опасное предположение - Глава 3. Господь велик, Господь благ - Глава 4. Нам необходимо больше информации - Глава 5. Разве Моисей не знал? - Глава 6. Оценка наших действий в соответствии с действиями других - Глава 7. Лжец, лжец - Глава 8. В гонке побеждают плохие

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Альтернатива