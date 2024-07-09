Стэнли - Приоткрой свое окно
Летом 2002 года я постоянно работала над докторской диссертацией, чтобы завершить ее в срок. Мои консультанты с факультета Гарварда уже назначили дату защиты, чтобы я могла носить престижное звание научного сотрудника начиная с сентября. Казалось, все было гладко на пути к успешному началу моей академической карьеры. Все, кроме одной мелочи, которой я забыла поделиться с комитетом: из десяти глав и приложений моей диссертации мне все еще нужно было написать семь.
В середине июня я уволилась с работы, чтобы закончить диссертацию. Ранним августовским утром, после нескольких недель, на протяжении которых я заставляла себя писать по шестнадцать часов в день без выходных, я принесла в свой кабинет кружку кофе и включила компьютер. Открыла свой черновик, перечитала параграф, написанный накануне, и начала писать.
На середине первого предложения меня вдруг вырвало на клавиатуру.
Я сбегала за бумажными полотенцами, чтобы убрать беспорядок, и тут стало очевидно, что моя рвота навсегда застряла под некоторыми клавишами. (Особенно сильно пострадала клавиша пробела.) Никакое количество бумажных полотенец не могло исправить ситуацию.
Я почистила зубы, вымыла свои веснушчатые руки, надела обувь и взяла бумажник. На улице выбросила клавиатуру в мусорный бак и села в машину. Я доехала до торгового центра и припарковалась. Было семь пятьдесят утра. Когда Стэйплс открылся в восемь, я была первой, кто вошел в дверь.
С новой клавиатурой в руках я вернулась к своему компьютеру и закончила свое первое утреннее предложение в восемь тридцать.
СМИРИСЬ И ДВИГАЙ ДАЛЬШЕ
Чтобы стало понятно, у меня не было ни внезапного острого пищевого расстройства, ни пищевого отравления. Точнее? Я годами жила с постоянными периодическими приступами тошноты и отсутствием аппетита.
Вот моментальный снимок моей чрезмерно распланированной, чрезвычайно рассортированной и исключительно строго организованной жизни — где-то около 2002 года у меня было компульсивное желание достигать. Я пристрастилась к изматывающим тренировкам для поддержания тела в форме. Я была постоянно бодра на работе, испытывая при этом значительные перепады настроения и приступы плача дома. В уме вихрем проносились мысли о моем бесконечном списке дел и сценарии из разряда «что, если». Мое тело было в постоянном режиме сверхбдительности от необходимости проецирования вовне ауры самоуверенности, а внутри все было напряжено в ожидании того или иного провала. Я очень страдала от клаустрофобии и сверхчувствительности к толпе, трафику, шуму и яркому свету. Я редко хорошо спала, бессонница перемежалась с ночными кошмарами.
Стэнли, Элизабет А. - Приоткрой свое окно - Программа восстановления после продолжительного стресса, тревожного расстройства, травмы и ПТСР
Перевод с английского Е. Цветковой. — Москва : Эксмо, 2022. — 560 с.
ISBN 978-5-04-112105-1
Стэнли, Элизабет А. - Приоткрой свое окно – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. ЖИЗНЬ В БЕЛИЧЬЕМ КОЛЕСЕ
- ГЛАВА 1. Физиология каменного века в цифровом мире
- ГЛАВА 2. Как мы игнорируем континуум стресс — травма
ЧАСТЬ II. НАУКА В ОСНОВЕ «ОКНА»
- ГЛАВА 3. Большой Каньон системы ум — тело — нейропластичность и эпигенетика
- ГЛАВА 4. Тело во время стресса и травмы
- ГЛАВА 5. Мозг во время стресса и травмы
- ГЛАВА 6. Родители и стили привязанности
- ГЛАВА 7. Невзгоды и беды детского возраста
- ГЛАВА 8. Шоковая травма
- ГЛАВА 9. Обыденная жизнь
- ГЛАВА 10. «Залипание высоко»/«залипание низко»
ЧАСТЬ III. РАСШИРЯЕМ «ОКНО»
- ГЛАВА 11. Обычаи воинов
- ГЛАВА 12. Мыслящий мозг и мозг выживания как союзники
- ГЛАВА 13. Выработка устойчивости через восстановление. Свобода воли на микроуровне. Часть I
- ГЛАВА 14. Доступ к выбору при стрессе, эмоциях и хронической боли. Свобода воли на микроуровне. Часть II
- ГЛАВА 15. Грамотная работа с ограничениями и сопротивлением. Свобода воли на макроуровне. Часть I
- ГЛАВА 16. Процветание во время неопределенности и перемен. Свобода воли на макроуровне. Часть II
- ГЛАВА 17. Выбираем привычки, расширяющие «окно», — создаем структурные условия для свободы воли
- ГЛАВА 18. Расширяя коллективное «окно»
Приложение
Благодарности
Список использованной и рекомендованной литературы
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