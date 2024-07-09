Стэнли - Приоткрой свое окно

Летом 2002 года я постоянно работала над докторской диссертацией, чтобы завершить ее в срок. Мои консультанты с факультета Гарварда уже назначили дату защиты, чтобы я могла носить престижное звание научного сотрудника начиная с сентября. Казалось, все было гладко на пути к успешному началу моей академической карьеры. Все, кроме одной мелочи, которой я забыла поделиться с комитетом: из десяти глав и приложений моей диссертации мне все еще нужно было написать семь.

В середине июня я уволилась с работы, чтобы закончить диссертацию. Ранним августовским утром, после нескольких недель, на протяжении которых я заставляла себя писать по шестнадцать часов в день без выходных, я принесла в свой кабинет кружку кофе и включила компьютер. Открыла свой черновик, перечитала параграф, написанный накануне, и начала писать.

На середине первого предложения меня вдруг вырвало на клавиатуру.

Я сбегала за бумажными полотенцами, чтобы убрать беспорядок, и тут стало очевидно, что моя рвота навсегда застряла под некоторыми клавишами. (Особенно сильно пострадала клавиша пробела.) Никакое количество бумажных полотенец не могло исправить ситуацию.

Я почистила зубы, вымыла свои веснушчатые руки, надела обувь и взяла бумажник. На улице выбросила клавиатуру в мусорный бак и села в машину. Я доехала до торгового центра и припарковалась. Было семь пятьдесят утра. Когда Стэйплс открылся в восемь, я была первой, кто вошел в дверь.

С новой клавиатурой в руках я вернулась к своему компьютеру и закончила свое первое утреннее предложение в восемь тридцать.

СМИРИСЬ И ДВИГАЙ ДАЛЬШЕ

Чтобы стало понятно, у меня не было ни внезапного острого пищевого расстройства, ни пищевого отравления. Точнее? Я годами жила с постоянными периодическими приступами тошноты и отсутствием аппетита.

Вот моментальный снимок моей чрезмерно распланированной, чрезвычайно рассортированной и исключительно строго организованной жизни — где-то около 2002 года у меня было компульсивное желание достигать. Я пристрастилась к изматывающим тренировкам для поддержания тела в форме. Я была постоянно бодра на работе, испытывая при этом значительные перепады настроения и приступы плача дома. В уме вихрем проносились мысли о моем бесконечном списке дел и сценарии из разряда «что, если». Мое тело было в постоянном режиме сверхбдительности от необходимости проецирования вовне ауры самоуверенности, а внутри все было напряжено в ожидании того или иного провала. Я очень страдала от клаустрофобии и сверхчувствительности к толпе, трафику, шуму и яркому свету. Я редко хорошо спала, бессонница перемежалась с ночными кошмарами.

Стэнли, Элизабет А. - Приоткрой свое окно - Программа восстановления после продолжительного стресса, тревожного расстройства, травмы и ПТСР

Перевод с английского Е. Цветковой. — Москва : Эксмо, 2022. — 560 с.

ISBN 978-5-04-112105-1

Стэнли, Элизабет А. - Приоткрой свое окно – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. ЖИЗНЬ В БЕЛИЧЬЕМ КОЛЕСЕ

ГЛАВА 1. Физиология каменного века в цифровом мире

ГЛАВА 2. Как мы игнорируем континуум стресс — травма

ЧАСТЬ II. НАУКА В ОСНОВЕ «ОКНА»

ГЛАВА 3. Большой Каньон системы ум — тело — нейропластичность и эпигенетика

ГЛАВА 4. Тело во время стресса и травмы

ГЛАВА 5. Мозг во время стресса и травмы

ГЛАВА 6. Родители и стили привязанности

ГЛАВА 7. Невзгоды и беды детского возраста

ГЛАВА 8. Шоковая травма

ГЛАВА 9. Обыденная жизнь

ГЛАВА 10. «Залипание высоко»/«залипание низко»

ЧАСТЬ III. РАСШИРЯЕМ «ОКНО»

ГЛАВА 11. Обычаи воинов

ГЛАВА 12. Мыслящий мозг и мозг выживания как союзники

ГЛАВА 13. Выработка устойчивости через восстановление. Свобода воли на микроуровне. Часть I

ГЛАВА 14. Доступ к выбору при стрессе, эмоциях и хронической боли. Свобода воли на микроуровне. Часть II

ГЛАВА 15. Грамотная работа с ограничениями и сопротивлением. Свобода воли на макроуровне. Часть I

ГЛАВА 16. Процветание во время неопределенности и перемен. Свобода воли на макроуровне. Часть II

ГЛАВА 17. Выбираем привычки, расширяющие «окно», — создаем структурные условия для свободы воли

ГЛАВА 18. Расширяя коллективное «окно»

Приложение

Благодарности

Список использованной и рекомендованной литературы