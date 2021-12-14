Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни

Стенли - Руководство к христианской жизни
Я люблю путешествовать. Когда наступает время пуститься в дорогу, я уже собран. Еще долго до момента отправления я много раз разворачиваю дорожную карту, отмечаю свой маршрут, рассчитываю, сколько километров мне придется проехать, и получаю ясное представление о времени, которое на это уйдет.
И все же карта может дать только общее представление о предстоящем пути. Двенадцать-пятнадцать сантиметров извилистой ленты на карте на практике становятся дорогой, которую предстоит преодолеть в течение целого дня и даже больше. Иногда приходится отклоняться от намеченного пути: могут помешать погодные условия или технические неполадки, может произойти все что угодно. Моя карта также не в состоянии передать красоту окружающего мира с его полями, долинами, горами и цветами, встречающимися на моем реальном пути.
Путь христианина сравним с таким путешествием. У нас с вами есть карта - Библия, которая много рассказывает нам о Христе. Это поразительно точный рассказ Самого Бога, данный каждому верующему как непогрешимый путеводитель. Библия говорит, как мы можем познать Христа и следовать за Ним. В ней содержится очень важная и точная информация.
Однако, несмотря на чудесные истины, которые нам открыты, вся жизнь христианина - это длинный и тернистый путь практического научения, и каждому придется самостоятельно пройти его. К примеру, мы знаем о том, что нам следует поступать по Духу (Гал.5:16), но в реальной жизни это выглядит несколько иначе, чем в теории. Нам доподлинно известно: Богу угодно, чтобы мы молились и ни о чем не беспокоились (Флп.4:6), однако не позволять себе испытывать озабоченность в наше тревожное время - настоящий подвиг.
Жизнь христианина - путешествие, причем победоносное путешествие. Богодухновенное Писание - это данный нам свыше, подробный путеводитель с картой, и все же на своем жизненном пути мы постоянно сталкиваемся с самыми разными искушениями и испытаниями. Мы знаем, что спасены по вере во Христа и наверняка попадем на небеса, но земная жизнь каждого человека представляет собой совершенно уникальный опыт. В ней просто не обойтись без помощи Господа.
Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. - 832 с.
ISBN 5-7454-0821-9
Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни - Содержание
Личный рост
- Быть во всеоружии Божьем
- Характер
- Этап младенчества
- Чувство довольства
- Терпение
- Свобода
- Цель
- Благочестивый человек
- Смирение
- Просеивание
- Стресс
- Мысли
- Время
- Ожидание
- Мудрость
- Заботы
Взаимоотношения
- Подотчетность
- Дети
- Семья
- Друзья
- Одиночество
- Любовь
- Воспитание детей
- Примирение
- Попытка заслужить одобрение
- Секс
Служение и благовестие
- Утешение
- Благовестие
- Евангелие
- Миссии
- Движение «Новый век»
- Оккультизм
- Служение
- Свидетельство
Духовность
- Ученик
- Дисциплина
- Пост
- Ходатайство
- Размышления
- Молитва
- Уединение с Богом
- Десятина
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