Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни

Я люблю путешествовать. Когда наступает время пуститься в дорогу, я уже собран. Еще долго до момента отправления я много раз разворачиваю дорожную карту, отмечаю свой маршрут, рассчитываю, сколько километров мне придется проехать, и получаю ясное представление о времени, которое на это уйдет.

И все же карта может дать только общее представление о предстоящем пути. Двенадцать-пятнадцать сантиметров извилистой ленты на карте на практике становятся дорогой, которую предстоит преодолеть в течение целого дня и даже больше. Иногда приходится отклоняться от намеченного пути: могут помешать погодные условия или технические неполадки, может произойти все что угодно. Моя карта также не в состоянии передать красоту окружающего мира с его полями, долинами, горами и цветами, встречающимися на моем реальном пути.

Путь христианина сравним с таким путешествием. У нас с вами есть карта - Библия, которая много рассказывает нам о Христе. Это поразительно точный рассказ Самого Бога, данный каждому верующему как непогрешимый путеводитель. Библия говорит, как мы можем познать Христа и следовать за Ним. В ней содержится очень важная и точная информация.

Однако, несмотря на чудесные истины, которые нам открыты, вся жизнь христианина - это длинный и тернистый путь практического научения, и каждому придется самостоятельно пройти его. К примеру, мы знаем о том, что нам следует поступать по Духу (Гал.5:16), но в реальной жизни это выглядит несколько иначе, чем в теории. Нам доподлинно известно: Богу угодно, чтобы мы молились и ни о чем не беспокоились (Флп.4:6), однако не позволять себе испытывать озабоченность в наше тревожное время - настоящий подвиг.

Жизнь христианина - путешествие, причем победоносное путешествие. Богодухновенное Писание - это данный нам свыше, подробный путеводитель с картой, и все же на своем жизненном пути мы постоянно сталкиваемся с самыми разными искушениями и испытаниями. Мы знаем, что спасены по вере во Христа и наверняка попадем на небеса, но земная жизнь каждого человека представляет собой совершенно уникальный опыт. В ней просто не обойтись без помощи Господа.

Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. - 832 с.

ISBN 5-7454-0821-9

Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни - Содержание

Личный рост

Быть во всеоружии Божьем

Характер

Этап младенчества

Чувство довольства

Терпение

Свобода

Цель

Благочестивый человек

Смирение

Просеивание

Стресс

Мысли

Время

Ожидание

Мудрость

Заботы

Взаимоотношения

Подотчетность

Дети

Семья

Друзья

Одиночество

Любовь

Воспитание детей

Примирение

Попытка заслужить одобрение

Секс

Служение и благовестие

Утешение

Благовестие

Евангелие

Миссии

Движение «Новый век»

Оккультизм

Служение

Свидетельство

Духовность

Ученик

Дисциплина

Пост

Ходатайство

Размышления

Молитва

Уединение с Богом

Десятина

Указатель

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