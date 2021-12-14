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Стенли - Руководство к христианской жизни

Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
Я люблю путешествовать. Когда наступает время пуститься в дорогу, я уже собран. Еще долго до момента отправления я много раз разворачиваю дорожную карту, отмечаю свой маршрут, рассчитываю, сколько километров мне придется проехать, и получаю ясное представление о времени, которое на это уйдет.
И все же карта может дать только общее представление о предстоящем пути. Двенадцать-пятнадцать сантиметров извилистой ленты на карте на практике становятся дорогой, которую предстоит преодолеть в течение целого дня и даже больше. Иногда приходится отклоняться от намеченного пути: могут помешать погодные условия или технические неполадки, может произойти все что угодно. Моя карта также не в состоянии передать красоту окружающего мира с его полями, долинами, горами и цветами, встречающимися на моем реальном пути.
Путь христианина сравним с таким путешествием. У нас с вами есть карта - Библия, которая много рассказывает нам о Христе. Это поразительно точный рассказ Самого Бога, данный каждому верующему как непогрешимый путеводитель. Библия говорит, как мы можем познать Христа и следовать за Ним. В ней содержится очень важная и точная информация.
Однако, несмотря на чудесные истины, которые нам открыты, вся жизнь христианина - это длинный и тернистый путь практического научения, и каждому придется самостоятельно пройти его. К примеру, мы знаем о том, что нам следует поступать по Духу (Гал.5:16), но в реальной жизни это выглядит несколько иначе, чем в теории. Нам доподлинно известно: Богу угодно, чтобы мы молились и ни о чем не беспокоились (Флп.4:6), однако не позволять себе испытывать озабоченность в наше тревожное время - настоящий подвиг.
Жизнь христианина - путешествие, причем победоносное путешествие. Богодухновенное Писание - это данный нам свыше, подробный путеводитель с картой, и все же на своем жизненном пути мы постоянно сталкиваемся с самыми разными искушениями и испытаниями. Мы знаем, что спасены по вере во Христа и наверняка попадем на небеса, но земная жизнь каждого человека представляет собой совершенно уникальный опыт. В ней просто не обойтись без помощи Господа.

Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. - 832 с.
ISBN 5-7454-0821-9

Чарльз Стэнли - Руководство к христианской жизни - Содержание

Личный рост
  • Быть во всеоружии Божьем
  • Характер
  • Этап младенчества
  • Чувство довольства
  • Терпение
  • Свобода
  • Цель
  • Благочестивый человек
  • Смирение
  • Просеивание
  • Стресс
  • Мысли
  • Время
  • Ожидание
  • Мудрость
  • Заботы
Взаимоотношения
  • Подотчетность
  • Дети
  • Семья
  • Друзья
  • Одиночество
  • Любовь
  • Воспитание детей
  • Примирение
  • Попытка заслужить одобрение
  • Секс
Служение и благовестие
  • Утешение
  • Благовестие
  • Евангелие
  • Миссии
  • Движение «Новый век»
  • Оккультизм
  • Служение
  • Свидетельство
Духовность
  • Ученик
  • Дисциплина
  • Пост
  • Ходатайство
  • Размышления
  • Молитва
  • Уединение с Богом
  • Десятина
Указатель
Об авторе
Views 409
Rating 5.0 / 5
Added 14.12.2021
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо!

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