Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Стэнли - Удивительная жизнь, исполненная Духом

Стэнли - Удивительная жизнь, исполненная Духом
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга «Удивительная жизнь, исполненная Духом» известного христианского наставника Чарльза Стэнли — это практическое руководство для тех, кто устал от безрезультатной борьбы в своей духовной жизни. Автор убежден: христианство невероятно трудно, если пытаться жить по его канонам собственными силами. Книга призвана помочь верующим осознать, что Святой Дух — это не просто абстрактное богословское понятие, а реальная Личность, посланная Небесным Отцом для помощи во всех практических аспектах нашего повседневного существования.

Соединяя глубокое изучение Писания с личными свидетельствами, Стэнли анализирует причины духовного «выгорания» и предлагает путь перехода от инерции к динамичной жизни, исполненной силы. Автор подробно разбирает такие темы, как крещение Святым Духом, распознавание Его водительства через совесть и Слово Божье, а также принцип «нейтралитета» в принятии решений. Это издание помогает превратить веру из формальной обязанности в живой, захватывающий процесс сотворчества с Богом.

Чарльз Стэнли — Удивительная жизнь, исполненная Духом

СПб.: Библия для всех, 2007 (изд. 2-е). — 320 с.
ISBN 0-7852-7747-1.

Чарльз Стэнли — Удивительная жизнь, исполненная Духом - Содержание

  • Поиск: Личная история автора и богословское обоснование необходимости пребывания Духа в человеке.

  • Взгляд внутрь: Разбор факторов веры, даров Духа и того, как совершать Божий труд исключительно Божьими путями.

  • Заглядывая вперед: Практические критерии водительства Святого Духа — мир, совесть, Писание и мудрость.

  • Духовные дары: Приложения, посвященные классификации даров и анализу «даров знамения» в современной церкви.

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 14.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

