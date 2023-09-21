Александр Степанов - Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века

Слово «Возрождение» – самое звучное и жизнерадостное, но если вдуматься, то и самое непонятное в истории искусства. В XVI веке, когда Джорджо Вазари, отец истории искусства, пустил в ход слово rinascità, этому термину не придавали такого широкого смысла, как в наше время. Люди Возрождения говорили о возрождении того или иного искусства (называя искусством всякое умение – и ремесло, и художество в нынешнем понимании, и науку) и не писали «Возрождение» с важной прописной буквы. Но вот уже полтора столетия, вслед за Жюлем Мишле и Якобом Буркхардтом, произнося это слово, обычно имеют в виду нечто всеобъемлющее и целостное, историческую эпоху, охватывающую XIV–XVI века. На первый взгляд это большое Возрождение вырисовывается как нечто определенное, не похожее ни на Средние века, ни на XVII–XIX столетия. Но чем пристальнее всматриваешься, тем менее ясной становится картина. Обнаруживаешь, что несходством со Средневековьем эта эпоха обязана зародившимся в ней чертам Нового времени, а ее несходство с Новым временем – от еще не изжившего себя Средневековья. Что же в ней собственно возрожденческого, ренессансного? Такой неопределенный предмет легко становится тем, чем хочет его видеть любой интересующийся Возрождением человек, которому не по душе всяческая неясность и расплывчатость. К таким людям принадлежат ученые.

Возрождение – это то, что думают специалисты по Возрождению, историки культуры и искусства. Их неустанные попытки внести ясность в вопросы о том, чем по существу было Возрождение, где его начало и где конец, привели к парадоксальному результату. Понятие «Возрождение» стало «универсалией» в средневековом, схоластическом смысле слова, то есть такой «вещью», которая существует якобы сама по себе, независимо от сознания ученых, в качестве идеального прообраза или программы развертывания всех тех конкретных событий, явлений и вещей, которые тот или иной ученый называет ренессансными. Истиной обладает тот, кому откроется сущность Возрождения. Каждый видит эту сущность по-своему. Для одного Возрождение – это некий вечно воспроизводящийся и не знающий географических границ тип культуры (отсюда возможность искать и обнаруживать «ренессансы» не только в европейском Средневековье, но даже в старых дальневосточных культурах). Для другого – это период, когда в литературе и искусстве Западной Европы подражание Античности совмещалось с острым чувством ценности индивидуальных творческих инициатив. Для третьего – диалогический способ мышления и мирови́дения, неотделимый от особенностей городской жизни XIV–XVI веков. Для четвертого – риторическая (не только в словесности, но и в художестве) и тем самым напоминающая античную софистику культура утонченных людей, бывших притом мастерами на все руки.

Пятому Возрождение представляется оборотной стороной «титанизма», порочным, катастрофическим самоутверждением отдельных индивидов, воспринимающих и себя, и мир исключительно в материально-телесном аспекте. Шестому – соединением благоговения перед Античностью с рыцарством и христианством. Для кого-то это только возрождение искусства и словесности под влиянием классических образцов, которое началось в Италии в XIV веке и продолжалось в течение XV и XVI столетий. Кто-то видит в Возрождении осознание и открытое признание суверенного права художников на осуществление их собственных идей. Для кого-то другого Возрождение – восхитительно мощная и расточительная аристократическая культура, последнее великое время, время сверхчеловеков, презиравших сострадание, любовь к ближнему, недостаток самости и чувства собственного достоинства; пьяняще яркая пора разгула «тропического человека», которого хотят во что бы то ни стало дискредитировать в пользу «умеренных поясов», в пользу посредственного, морального, стало быть, трусливого буржуа. Есть и такие, для кого Возрождение – это, напротив, эпоха основания господства буржуазии И так далее…

Александр Степанов - Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века

Санкт Петербург: Азбука, Азбука Аттикус; 2023, 496 с.

ISBN 978-5-389-23663-9

Александр Степанов - Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века - Содержание

Введение

Возрождение древности?

Погибшее искусство

Главный парадокс

Треченто

Нет пророка

Колокола славят живопись

Живописец-рыцарь

Триумфы жизни и смерти

Последний гений треченто

Кватроченто

Золотая середина

Протей

«Будете, как боги...»

Незамеченный переворот

Искушение перспективой

Земля устремляется к небесам

Небеса нисходят на землю

Свет святой Лючии

Живопись хочет стать скульптурой

Классицистический китч

Мир — это чистая видимость

Каменная живопись

Воздушная живопись

Кинематографический инстинкт

Скульптура вторгается в пространство

Интеллектуал или поэт?

Борьба с архитектурой

Благочестивые мечтания

Анатомический театр

Любимец Серениссимы

Венецианец из венецианцев

Урбанистическая лирика

Примечания

Библиография

Список иллюстраций

Словарь терминов

Указатель имен