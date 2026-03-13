Степанов - Россия в огне Пятидесятницы

Книга В. А. Степанова «Россия в огне Пятидесятницы» представляет собой обширный труд, освещающий и анализирующий раннюю историю российского пятидесятничества и церкви евангельских христиан в духе апостолов, а также их предшественников. В качестве введения в эту малоизученную тему глава 1 посвящена краткой истории вселенской Церкви от дня Пятидесятницы до начала пятидесятнического движения. Надо сказать, автор, в основном, корректно касается ошибок и противоречий, характерных для этого многовекового пути, исправление которых стало целью европейской Реформации и последующей серии духовных пробуждений в разных странах мира. Не претендуя в этой части книги на научные открытия, Степанов следует, главным образом, традиционным историческим концепциям, обращаясь к трудам авторитетных историков, видных богословов и христианских деятелей.

Он учитывает исторический контекст, влияние политических, экономических и общественных событий на внутреннее состояние Церкви. Таким образом, автор делает различие между двумя понятиями: Церковь, вернее, церкви, как земные организации, не застрахованные от ошибок и отступлений, и Церковь, как творение Бога, которую никогда не одолели врата адовы. Автор анализирует историю зарождения пятидесятнического движения, выявляет особенности «первой волны» пятидесятничества, справедливо отмечая, что оно изначально не было единой конфессией, разделившись на несколько течений.

В марте 1916 года в Петроград прибыл американец Эндрю Уршан, который до этого трудился миссионером в Персии, где благодаря его усилиям возникло несколько пятидесятнических общин. Спасаясь от кровавой резни, которую турки и их сообщники учинили на оккупированных землях Персии, Уршан совершил путешествие через Кавказ и всю Европейскую Россию с юга на север. По пути совершив духовный труд в Тифлисе и Армавире, всколыхнувший местные общины, он добрался до Петрограда. Уршан был ограничен временем и направлялся в США, потому что все его документы на гражданство, включая паспорт, были отняты у него во время кровавых событий в Персии. Он располагал лишь временным паспортом, облегчавшим его путешествие через Россию, срок действия которого истекал, когда он прибыл в Петроград. Уршан нашел местную пятидесятническую общину в печальном состоянии, о чем написал в американский пятидесятническии журнал.

Пятидесятническое дело началось в Петрограде три года назад среди баптистов, но поскольку ему сильно противились как протестанты, так и православные, те немногие, кто получил крещение [Духом], были вынуждены оставить свои церкви и собираться тайно. Грустно говорить, что вскоре враг прокрался в их среду под видом ангела света, говоря на иных языках ужасные дьявольские доктрины, противоречащие Библии. В силу этого немногие святые испугались и, подвергнув сомнению свой опыт, вернулись в те церкви, откуда вышли. Но они продолжали пребывать в сомнении. Большинство из них стали исповедовать, что получили злого духа и хотели бы избавиться от него.

(Серия «Россия в огне Пятидесятницы». Том 1)

СПб.: Библия для всех, 2020. — 811 с.

ISBN 978-5-7454-1578-4

Владимир Андреевич Степанов - Россия в огне Пятидесятницы: обзор всемирной истории Церкви, история раннего русского пятидесятничества и церкви евангельских христиан в духе апостолов (до 1929 года) - Содержание

Отзыв на книгу В. А. Степанова «Россия в огне Пятидесятницы»

Предисловие

Введение

Глава 1 - Обзор истории Церкви как предыстории Пятидесятнического движения (I—XIX века)

Глава 2 - Начало Всемирного Пятидесятнического движения и подготовка его прихода в Россию (1906-1913)

Глава 3 - Приход Пятидесятнического пробуждения в Россию и возникновение первых русских пятидесятнических общин (1913-1916)

Глава 4 - Начало проповеди учения о Едином Боге и рост церквей евангельских христиан в духе апостольском в России и ближнем зарубежье (1916-1929)

Послесловие

Приложения

