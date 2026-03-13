Работа над настоящей книгой была начата в мае 2004 года на базе Библейской школы, существующей при Колпинской церкви евангельских христиан-баптистов. Автором была поставлена цель — восстановить исторические корни Колпинской общины. Когда началось евангельское движение в Колпине? Какие основные исторические этапы прошла община? Имена пресвитеров? Имена мучеников веры в период сталинских гонений? Как колпинские верующие пережили войну и блокаду? послевоенные годы? гонения при Хрущеве? Какие новые возможности дала верующим наступившая на рубеже 1990-х годов свобода? Эти и другие вопросы требовали исследования, результатом которых и стал предлагаемый читателю труд, написанный к 100-летнему юбилею Колпинской церкви евангельских христиан-баптистов, отмечаемому в 2011 г.

В ходе работы над книгой тематика ее несколько расширилась, когда выяснилось, что жизнь Колпинской общины многие годы была связана очень тесными нитями с жизнью Санкт-Петербургской церкви. С 1911 по 1927, а затем с 1946 по 1990 годы колпинцы были организационно одним целым с петербуржцами-ленинградцами. Поэтому в книге немало страниц посвящено истории церкви на Охте, а затем на Поклонной Горе, потому что Ленинградская церковь тогда была родной церковью колпинских верующих.

СПб: ХО «Библия для всех», 2011. — 636 с.

В.А.Степанов - Рожденные свыше на берегах Ижоры. Том 1: История Церкви евангельских христиан-баптистов г. Колпино - Содержание

Введение

Глава 1. Предыстория и начало Колпинской общины евангельских христиан в Российской империи (1911 — 1916)

Глава 2. Община баптистов в первые годы Советской власти (1917 — 1928)

Глава 3. Гонения и террор (1929 — 1941)

Глава 4. Война и блокада (1941 — 1945)

Глава 5. Объединенная община ЕХБ в послевоенные годы (1945 — 1958)

Глава 6. Хрущевские гонения (1959 — 1964)

Глава 7. Община в годы «развитого социализма» (1965 — 1979)

Глава 8. Жизнь общины в период обострения «холодной войны» (1980 — 1985)

Глава 9. Община в годы перехода к свободе проповеди (1985 — 1990)

Глава 10. Возрождение церкви (1990 — 1991)

Глава 11. Пробуждение и рост общины (1992 — 1995)

Глава 12. Церковь в период строительства Дома молитвы (1995 — 1998)

Глава 13. Современный период жизни церкви (1999 — 2011)

Заключение

Послесловие

Об авторе

Приложения

Летопись основных событий истории церкви ЕХБ г. Колпино

Список сокращений

В.А.Степанов - Рожденные свыше на берегах Ижоры. Том 1: История Церкви евангельских христиан-баптистов г. Колпино - Гонения и террор (1929 — 1941) - Год «великого перелома»

1929 год был назван Сталиным годом «великого перелома». И действительно, это был год перелома всего сложившегося в период НЭПа уклада жизни. Все слои общества ощутили на себе тяжелый пресс тоталитарного государства. Ударными темпами в стране стала создаваться тяжелая индустрия. Еще более радикальные изменения происходили в деревне. Проводившаяся там политика сплошной коллективизации вела к уничтожению многовекового уклада жизни крестьянства. Нажитое поколениями деревенское хозяйство насильственно изымалось, а наиболее трудолюбивые и рачительные крестьяне, прозванные кулачеством, были объявлены «классовым врагом». Кулаков расстреливали, вместе с семьями ссылали в Сибирь, где они, лишенные всего, были обречены на вымирание от голода и болезней. Чтобы избежать этого, люди бросали хозяйство и бежали в город, где в связи с развернутой индустриализацией потребность в рабочей силе была велика, и можно было найти работу.

Ижорский завод в Колпине модернизировался и осваивал новые производства, численность его штата постоянно росла. Бежавшие от коллективизации, среди которых были и верующие, находили здесь работу. В 1930 г. в Колпино из Полоцка приехали две латышские семьи: Зильберты и Сальзирины, со Смоленщины — семья Сычёвых, с Тверской области — семья Таракановых. Тогда приехали многие. Все они приняли активное участие в жизни баптистской общины.

Начало гонений

В начале 1929 года за подписью Кагановича на места была отправлена директива, в которой подчеркивалось, что религиозные организации являются единственной легально действующей контрреволюционной (к/р) организацией, имеющей влияние на массы. Этим была обозначена позиция государства, провозгласившего, что оно видит в верующих своих политических врагов и более не намерено мириться с ними (Церковь должна оставаться Церковью, с.411-414).

8 апреля 1929 года вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». Оно ограничивало свободу вероисповедания пределами молитвенного дома. Запрещались женские, молодежные и детские служения, благотворительная, издательская и образовательная деятельность. Это была стратегия, нацеленная на удушение и ликвидацию Церкви, что и не скрывалось государством. Годы с 1929 по 1937 отличались нараставшими, все более жестокими гонениями на Церковь и верующих, перешедшими в 1937 году в Большой террор.