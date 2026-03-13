Степанов - Смородин - Жизнь и письменное наследие

Книга В.А. Степанова «Смородин. Жизнь и письменное наследие» представляет собой глубокое историко-биографическое исследование, посвященное жизни и деятельности Николая Ивановича Смородина — одного из видных и ярких деятелей евангельского движения в России в первой половине XX века. Автор ставит задачу не только восстановить канву жизни этого незаурядного человека, но и проанализировать его вклад в формирование вероучения и организационной структуры общин евангельских христиан в духе апостольской простоты. Основная идея произведения заключается в том, что наследие Смородина является важнейшим связующим звеном между ранним российским протестантизмом и современным состоянием евангельских церквей, отражая драматическую судьбу верующих в годы репрессий и идеологического давления.

Содержательная часть книги детально описывает жизненный путь Николая Смородина: от его духовных поисков и обращения до активного миссионерского служения, которое охватывало обширные регионы страны. Степанов уделяет значительное внимание «письменному наследию» героя — его статьям, письмам и богословским трактатам, в которых кристаллизовались идеи о святости жизни, отделении церкви от мира и духовном единстве верующих. В работе подробно рассматриваются сложные взаимоотношения Смородина с государственными структурами в 1920-е и 1930-е годы, а также его роль в развитии пятидесятнического движения (единоверцев-смородинцев), что делает книгу ценным источником по истории религиозного диссидентства в СССР.

Текст написан в строгом научно-исследовательском стиле, подкрепленном богатым архивным материалом, при этом автор сохраняет живой интерес к личности своего героя, избегая сухой фактологии. В.А. Степанов мастерски вписывает биографию Смородина в широкий контекст социально-политической истории России, показывая, как личная вера противостояла катку тоталитарной системы. Работа служит незаменимым ресурсом для историков религии, религиоведов и всех, кто интересуется историей протестантизма в России. Это чтение помогает восстановить справедливость в отношении забытых имен и понять, какой ценой сохранялась духовная преемственность в самые темные десятилетия прошлого века.

Сборник, посвященный Николаю Петровичу Смородину (1875-1953)

СПб.: Библия для всех, 2022. — 603 с., 8 л. ил. — (Серия «Россия в огне Пятидесятницы». Том 4).

ISBN 978-5-7454-1749-8

В.А. Степанов - Смородин. Жизнь и письменное наследие - Содержание

Предисловие

Жизнь в сиянии Христа: биография Η. П. Смородина - Происхождение и молодые годы - Военная служба в Финляндии и женитьба

Глава 1. Время духовных исканий (1910-1916)

Глава 2. Миссионерский труд (1916-1932)

Глава 3. Крещение огнем (1932-1939)

Глава 4. Жизнь в Шарье (1939-1946)

Глава 5. Посланный на большой труд (1946-1948)

Глава 6. Страдание за Христа и мученичество (1948-1953)

Глава 7. Дары, призвание, характер

Письменное наследие Смородина

Изложения из Сыктывкара (1935-1936)

Сборник изложений «Путь христианина к Отчизне Небесной»

Краткие записи, написанные между газетных строк (1939-1946)

Словарь ключевых терминов и понятий

Список использованных источников

Список сокращений

Об авторе-составителе