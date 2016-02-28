Комментарий к Еврейскому Новому Завету (КЕНЗ) рассматривает «еврейские вопросы», возникающие у читателей Нового Завета: вопросы евреев о Йешуа (Иисусе), о Новом Завете и о христианстве; вопросы хри­стиан об иудаизме и о еврейских корнях их веры; а также вопросы месси­анских евреев о том, что значит быть евреем и в то же время следовать за Мессией.

Данная книга является сопроводительным томом к Еврейскому Новому Завету, моему переводу Нового Завета с греческого языка на английский, учитывающему еврейские корни Нового Завета.



Комментарий, «изменяющий мышление».

Многие люди, читающие Новый Завет, с предубеждением относятся к еврейской теме. Иногда причиной этого является недостаточная осведомленность, иногда — особенности воспитания.

Но в любом случае, цель моего комментария — глубже познакомить читателей с еврейскими вопросами и тем самым помочь им изменить свое отношение.

По этой причине я называю КЕНЗ комментарием, «изменяющим мыш­ление». Он предлагает информацию, позволяющую читателю прийти к неожиданным выводам.

После ознакомления с ней читатель должен осоз­нать, что Новый Завет — это еврейская книга, написанная евреями, пове­ствующая, главным образом, о евреях и обращенная как к евреям, так и к язычникам.

Евреи должны знать, что Новый Завет говорит о Йешуа из Нацерета (Назарета) как о сыне Давида, долгожданном Мессии Израиля, жизненно необходимом евреям для достижения как личного спасения, так и спасения всей еврейской общины.

Христиане должны четко осознавать, что они навсегда едины с еврейским народом и что Новый Завет не дает никаких оснований для проявления антисемитизма в любых его формах.