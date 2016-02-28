Стерн - Комментарий к Еврейскому Новому Завету
Комментарий к Еврейскому Новому Завету (КЕНЗ) рассматривает «еврейские вопросы», возникающие у читателей Нового Завета: вопросы евреев о Йешуа (Иисусе), о Новом Завете и о христианстве; вопросы христиан об иудаизме и о еврейских корнях их веры; а также вопросы мессианских евреев о том, что значит быть евреем и в то же время следовать за Мессией.
Данная книга является сопроводительным томом к Еврейскому Новому Завету, моему переводу Нового Завета с греческого языка на английский, учитывающему еврейские корни Нового Завета.
Комментарий, «изменяющий мышление».
Многие люди, читающие Новый Завет, с предубеждением относятся к еврейской теме. Иногда причиной этого является недостаточная осведомленность, иногда — особенности воспитания.
Но в любом случае, цель моего комментария — глубже познакомить читателей с еврейскими вопросами и тем самым помочь им изменить свое отношение.
По этой причине я называю КЕНЗ комментарием, «изменяющим мышление». Он предлагает информацию, позволяющую читателю прийти к неожиданным выводам.
После ознакомления с ней читатель должен осознать, что Новый Завет — это еврейская книга, написанная евреями, повествующая, главным образом, о евреях и обращенная как к евреям, так и к язычникам.
Евреи должны знать, что Новый Завет говорит о Йешуа из Нацерета (Назарета) как о сыне Давида, долгожданном Мессии Израиля, жизненно необходимом евреям для достижения как личного спасения, так и спасения всей еврейской общины.
Христиане должны четко осознавать, что они навсегда едины с еврейским народом и что Новый Завет не дает никаких оснований для проявления антисемитизма в любых его формах.
Давид Стерн - Комментарий к Еврейскому Новому Завету
Пер. с англ. — М.: НП «Силоам», 2004.— 1156с.
ISBN 5-98822-001-0
Давид Стерн - Комментарий к Еврейскому Новому Завету - Содержание
Введение
- I Что такое Комментарий к Еврейскому Новому Завету
- II ЕНЗ и КЕНЗ совмещены в одном проекте
- III Какого рода комментарии находятся в КЕНЗ
- IV КЕНЗ и Мессианский иудаизм
- V Как наиболее эффективно использовать КЕНЗ
- VI Сокращения, используемые в КЕНЗ
- VII Слова благодарности
Комментарий к книгам Нового Завета
Добрая Весть Иешуа (Иисуса) Мессии в изложении
- Матитьягу (Матфея)
- Марка
- Луки
- Йоханана
- Деятельность посланников Иешуа Мессии
Письма посланника Иешуа, Шауля (Павла), Мессианским общинам
- Римлянам
- 1 Коринфянам
- 2 Коринфянам
- Галатам
- Ефесянам
- Филиппийцам
- Колоссянам
- 1 Фессалоникийцам
- 2 Фессалоникийцам
Личные письма Посланника Иешуа, Шауля (Павла)
- 1 Тимофею
- 2 Тимофею
- Титу
- Филимону
Общие письма
- Мессианским евреям (Евреям)
- Яакова (Иакова)
- 1 Кефы (I Петра)
- 2 Кефы (2 Петра)
- 1 Йоханана(1 Иоанна)
- 2 Йоханана (2 Иоанна)
- 3 Йоханана (3 Иоанна)
- Иегуды(Иуды)
Откровение Иешуа Мессии Йооханану
Об авторе
Давид Стерн - Комментарий к Еврейскому Новому Завету - Введение
II ЕНЗ И КЕНЗ СОВМЕЩЕНЫ В ОДНОМ ПРОЕКТЕ
Задача по изменению мышления выполняется отчасти Еврейским Новым Заветом и отчасти настоящей книгой. Фактически, мой первоначальный замысел в 1977 году состоял з том, чтобы написать комментарий к Новому Завету, который был бы посвящен еврейской тематике. Но после того, как я сделал черновой набросок комментария к нескольким главам Книги Деяний, я понял, что большую часть моей работы составили мои возражения против того, как были переведены те или иные места в той английской Библии, которую я использовал: «Перевод говорит А, но на самом деле греческий оригинал имеет в виду Б». Вместо того, чтобы тратить время читателей впустую, критикуя третьи лица (переводчиков), я решил сам попробовать перевести Новый Завет с греческого языка и обнаружил, что результат этой попытки пришелся мне по вкусу. Так появился Еврейский Новый Завет, необходимость в котором назрела в процессе составления комментария к нему. С тех пор я стал основывать свои комментарии на Еврейском Новом Завете и рассматривать места с ошибочным, по моему мнению, переводом в разных версиях Библии, ставшие очевидными при сравнении с тем, что на самом деле говорит Новый Завет (то есть с тем, что он говорит в моем понимании).
Я намеревался опубликовать свой перевод Библии и комментарий в одном томе не только потому, что они дополняют друг друга, но и потому, что некоторые спорные места в моем переводе ЕНЗ нуждались в пояснении и защите их адекватности, что и делал бы КЕНЗ. К сожалению, ритм моей жизни не позволил быстро осуществить этот проект. Когда перевод был по сути завершен, я все еще работал над комментарием, и мой друг посоветовал мне: «Опубликуй Еврейский Новый Завет отдельно. Евреи и христиане должны увидеть, что представляет собой еврейская книга, Новый Завет. Не беспокойся о защите этой книги — Божье Слово само за себя постоит. А когда выйдет твой комментарий, он исполнит свое назначение». Он убедил меня, и я опубликовал первое издание Еврейского Нового Завета в 1989 году; затем последовали еще три издания.
Несмотря на то, что ЕНЗ был восторженно принят большинством мессианских евреев, многими христианами, некоторыми немессианскими евреями и некоторым числом обозревателей, были, конечно же, и критические отзывы. Всякий раз, когда я читал негативную рецензию, по моему мнению, несправедливую, я сожалел о том, что наряду с ЕНЗ не было комментария, который мог бы подтвердить правильность перевода. Теперь он есть, и я надеюсь, ои будет побуждать читателей к аргументированному обсуждению еврейских вопросов Нового Завета.
Спасибо!