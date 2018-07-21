Новое рождение

Когда мы молимся Христу, Бог дарует нам новую жизнь. Такая жизнь называется «второе рождение». Согласно Библии, Иисус отвечал сомневающимся фарисеям: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие... Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3, 5-8).

Это «новое рождение» есть не только доказательство или свидетельство любви Бога и Его присутствия: оно также предполагает, что и мы становимся иными, так как можем отныне жить по-божески, с новыми моральными и этическими принципами, угодными Богу. В каком-то смысле мы становимся подобными новорожденным — конечно, в духовном плане. Поскольку это-то и означает, что мы становимся «рожденными от Духа», мы должны день за днем учиться тому, как по-новому мыслить и по-новому жить, и мы действительно научаемся этому — по мере того, как благодаря нашим молитвам мы постигаем единение с Богом через Сына Его Христа.

Валетта Стил, Эд Эрни - Трижды в долине смертной тени

Проникновенный рассказ о себе сильной духом женщины, которая пережила три страшные трагедии, унесшие жизни ее мужа и детей

Волгоград, 1994

Валетта Стил, Эд Эрни - Трижды в долине смертной тени - Оглавление

Глава первая - На пути к долине смертной тени

Глава вторая - Уроки алхимии страдания

Глава третья - Отсчет времени до трагедии

Глава четвертая - Путь крестных мук

Глава пятая - Осознание себя как личности

Глава шестая - Вдовьи семена прозрения

Глава седьмая - Через скорбь к ликованию

Глава восьмая - Доводы сердца

Глава девятая - Вместо эпилога

Валетта Стил, Эд Эрни - Трижды в долине смертной тени - Предисловие к русскому изданию

Это книга особого рода. Критикам не придется ломать копья по поводу стройности композиции или реалистичности персонажей: композицию сложила сама жизнь, а персонажи — реальные живые люди, причем ни одно имя и ни одна фамилия не изменены автором. Сегодня, однако, из всей описанной здесь семьи в живых остался один-единственный человек — автор этой книги Валетта Стил, пережившая страшную трагедию. Как не сломаться, потеряв все, ради чего живешь, — мужа, троих детей, свое место в жизни? Да и вообще — зачем после этого жить?

Очевидно, и вокруг нас кто-то ежедневно задает себе такие вопросы. А может быть, их сейчас задает себе и тот, кто возьмет в руки эту книгу. В нашей жизни тоже ведь немало трагедий и страданий, мы тоже теряем своих близких, у нас тоже гибнут сыновья — к несчастью, не только в автомобильных катастрофах... Впрочем, смерть — это смерть, и так ли уж важно, каковы ее причины? Одиночество — это одиночество, и так ли уж важно, почему не сложился дуэт или почему распалась семья? Человеческие горе, страдание, скорбь — их каждый переживает так, как если бы он был первым, самым первым человеком на земле, кому выпало на долю столь тяжкое испытание. И он, конечно же, удивится, когда найдет в этой книге именно то, что пережил сам. И те же вопросы, обращенные к себе: за что, почему именно мне выпала такая судьба?

Ну, а ответы, если их вообще удается найти, — они у каждого свои. Те, что дает себе Валетта Стил, могут показаться странными, а может быть, и неприемлемыми для нашего так называемого «широкого читателя». И все же прочтите эту книгу. Вы не пожалеете. И даже если порой у вас возникнет этакое легкое «посткоммунистическое» раздражение от того, что в книге так много цитат из Библии, вдумайтесь все-таки и в них — может быть, впервые в своей жизни, — и вы наверняка согласитесь, что эта маленькая книжечка о большой человеческой трагедии учит тому, чего нам так не хватает в нашей сегодняшней жизни: состраданию, терпимости друг к другу, готовности прийти на помощь ближнему, да и просто, наконец, умению быть счастливым!

В массе своей мы утратили некий духовный стержень, на котором испокон веков держалась нравственность на земле Российской (другое дело — наша ли это вина), а потому многие из нас ожесточились сердцем, стали раздражительными и недобрыми, постоянно пытаясь отыскать виновника или виновников наших бед. Вовне. Увы, мы разучились заглядывать с свою собственную душу, слишком занятые душами чужими. А что, если попробовать?

Если вы не знаете, как это делается, — прочитайте книгу Валетты Стил. Если вам плохо, одиноко, горько, — прочитайте книгу Валетты Стил. Если вам хорошо, весело, вы удачливы и у вас есть абсолютно все — любовь, семья, деньги, — прочитайте эту книгу! Тот, кто потерял что-то дорогое, утешится и обретет волю к жизни. Тот, кто ничего не терял, научится ценить, что имеет. Это страшная книга. Это мудрая книга. А главное — очень человечная.

Н. В. Петраш, доцент, кандидат филологических наук.