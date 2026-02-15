Стил - На пути к христианской зрелости
В этой книге Лоуренс Стил исследует процесс духовного роста не как автоматическое следствие времени, проведенного в церкви, а как результат осознанного применения библейских истин к повседневной жизни. Автор подчеркивает, что христианская зрелость — это не накопление теоретических знаний, а постепенная трансформация характера в образ Христов. Стил детально разбирает этапы духовного развития, помогая читателю диагностировать свое текущее состояние и выявить препятствия, такие как духовная стагнация, привязанность к миру или отсутствие дисциплины. Книга служит мостом между высокой теологией и практическим поведением, отвечая на вопрос: «Как доктрины о Боге должны влиять на мои реакции, решения и чувства?».
Вторая часть труда посвящена конкретным сферам «практического богословия», включая управление временем, финансами, развитие даров и культуру взаимоотношений внутри общины. Стил акцентирует внимание на важности поместной церкви как «тренировочной площадки» для зрелости, где верующие учатся долготерпению, прощению и жертвенному служению. Автор предлагает читателю конкретные упражнения и вопросы для размышления, которые превращают изучение книги в путь личного духовного обновления. Издание является ценным ресурсом для наставников и всех, кто стремится выйти за рамки начатков учения и обрести устойчивую, плодотворную веру.
Л. Стил – На пути к христианской зрелости – Практическое богословие
Санкт-Петербург: Издательство Церкви Назарянина «Вера и святость», Христианское общество «Библия для всех», 1999. – 186 с.
ISBN 5-7454-0368-3
Л. Стил – На пути к христианской зрелости - Содержание
Выражение признательности
Предисловие
Часть I Богословие и формирование христианской личности
1 Христианская история
2 Формирование христианской личности в свете Евангелий
3 Формирование христианской личности в свете посланий апостола Павла
4 Формирование христианской личности в свете соборных посланий
Часть II. Психология и формирование христианской личности
5 Три силы, действующие в психологии
6 Психологические теории развития
7 Психология развития и формирование христианской личности
Часть III. Интеграционный подход к формированию христианской личности
8 Вера и представления о цели христианского развития
9 Принципы формирования христианской личности
Часть IV. Циклы формирования христианской личности
10 Циклы формирования христианской личности в детстве
11 Циклы формирования христианской личности в юности
12 Циклы формирования христианской личности во взрослом возрасте
13 Формирование христианской личности в процессе образования
Библиография
Указатель стихов из Библии
Именной указатель
Тематический указатель
