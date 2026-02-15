Стил - На пути к христианской зрелости

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

В этой книге Лоуренс Стил исследует процесс духовного роста не как автоматическое следствие времени, проведенного в церкви, а как результат осознанного применения библейских истин к повседневной жизни. Автор подчеркивает, что христианская зрелость — это не накопление теоретических знаний, а постепенная трансформация характера в образ Христов. Стил детально разбирает этапы духовного развития, помогая читателю диагностировать свое текущее состояние и выявить препятствия, такие как духовная стагнация, привязанность к миру или отсутствие дисциплины. Книга служит мостом между высокой теологией и практическим поведением, отвечая на вопрос: «Как доктрины о Боге должны влиять на мои реакции, решения и чувства?».

Вторая часть труда посвящена конкретным сферам «практического богословия», включая управление временем, финансами, развитие даров и культуру взаимоотношений внутри общины. Стил акцентирует внимание на важности поместной церкви как «тренировочной площадки» для зрелости, где верующие учатся долготерпению, прощению и жертвенному служению. Автор предлагает читателю конкретные упражнения и вопросы для размышления, которые превращают изучение книги в путь личного духовного обновления. Издание является ценным ресурсом для наставников и всех, кто стремится выйти за рамки начатков учения и обрести устойчивую, плодотворную веру.

Л. Стил – На пути к христианской зрелости – Практическое богословие

Санкт-Петербург: Издательство Церкви Назарянина «Вера и святость», Христианское общество «Библия для всех», 1999. – 186 с.

ISBN 5-7454-0368-3

Л. Стил – На пути к христианской зрелости - Содержание

Выражение признательности

Предисловие

Часть I Богословие и формирование христианской личности

  • 1 Христианская история

  • 2 Формирование христианской личности в свете Евангелий

  • 3 Формирование христианской личности в свете посланий апостола Павла

  • 4 Формирование христианской личности в свете соборных посланий

Часть II. Психология и формирование христианской личности

  • 5 Три силы, действующие в психологии

  • 6 Психологические теории развития

  • 7 Психология развития и формирование христианской личности

Часть III. Интеграционный подход к формированию христианской личности

  • 8 Вера и представления о цели христианского развития

  • 9 Принципы формирования христианской личности

Часть IV. Циклы формирования христианской личности

  • 10 Циклы формирования христианской личности в детстве

  • 11 Циклы формирования христианской личности в юности

  • 12 Циклы формирования христианской личности во взрослом возрасте

  • 13 Формирование христианской личности в процессе образования

Библиография

Указатель стихов из Библии

Именной указатель

Тематический указатель

Views 85
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

