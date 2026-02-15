В этой книге Лоуренс Стил исследует процесс духовного роста не как автоматическое следствие времени, проведенного в церкви, а как результат осознанного применения библейских истин к повседневной жизни. Автор подчеркивает, что христианская зрелость — это не накопление теоретических знаний, а постепенная трансформация характера в образ Христов. Стил детально разбирает этапы духовного развития, помогая читателю диагностировать свое текущее состояние и выявить препятствия, такие как духовная стагнация, привязанность к миру или отсутствие дисциплины. Книга служит мостом между высокой теологией и практическим поведением, отвечая на вопрос: «Как доктрины о Боге должны влиять на мои реакции, решения и чувства?».

Вторая часть труда посвящена конкретным сферам «практического богословия», включая управление временем, финансами, развитие даров и культуру взаимоотношений внутри общины. Стил акцентирует внимание на важности поместной церкви как «тренировочной площадки» для зрелости, где верующие учатся долготерпению, прощению и жертвенному служению. Автор предлагает читателю конкретные упражнения и вопросы для размышления, которые превращают изучение книги в путь личного духовного обновления. Издание является ценным ресурсом для наставников и всех, кто стремится выйти за рамки начатков учения и обрести устойчивую, плодотворную веру.

Л. Стил – На пути к христианской зрелости – Практическое богословие

Санкт-Петербург: Издательство Церкви Назарянина «Вера и святость», Христианское общество «Библия для всех», 1999. – 186 с.

ISBN 5-7454-0368-3

Л. Стил – На пути к христианской зрелости - Содержание

Выражение признательности

Предисловие

Часть I Богословие и формирование христианской личности

1 Христианская история

2 Формирование христианской личности в свете Евангелий

3 Формирование христианской личности в свете посланий апостола Павла

4 Формирование христианской личности в свете соборных посланий

Часть II. Психология и формирование христианской личности

5 Три силы, действующие в психологии

6 Психологические теории развития

7 Психология развития и формирование христианской личности

Часть III. Интеграционный подход к формированию христианской личности

8 Вера и представления о цели христианского развития

9 Принципы формирования христианской личности

Часть IV. Циклы формирования христианской личности

10 Циклы формирования христианской личности в детстве

11 Циклы формирования христианской личности в юности

12 Циклы формирования христианской личности во взрослом возрасте

13 Формирование христианской личности в процессе образования

Библиография

Указатель стихов из Библии

Именной указатель

Тематический указатель