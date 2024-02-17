Стив Тёрнер - Лестница в небо

Книга «Лестница в небо» вышла в свет в Англии в 1988 г. в издательстве «Virgin Books». В ее основу легли мои выступления на американском радио, составивших цикл из 12 передач, для которых я подбирал материалы и писал сценарии. Программа, называвшаяся «История рока и религии», прозвучала в эфире в 1980 г. С тех пор материалы все прибавлялись и в результате составили книгу, которую вы держите в руках. Я понимаю, что мне не удалось рассказать обо всех музыкантах, в разное время «заигрывавших» с религией. Эта книга не энциклопедия, не каталог и не справочник по музыке или религиям: мировые религии не осмыслить на основании творчества горстки музыкантов. Цель книги — дать возможность читателю судить о том, насколько сообразно принятой вере жили музыканты, каким образом их верования, выразившиеся в песнях и интервью, объясняли окружающий мир.

На протяжении всей книги под рок-н-роллом я подразумеваю все — от фолк-рока до регги и музыки хаус. Иначе, сели я буду писать то «рок-н-ролл», то «металл», то «фолк», произойдет путаница. Ван Моррисон (Van Morrison) заявлял, что он не звезда и рок-н-ролла не играет, но мы все понимаем, почему именно его называют рок-звездой. Коль скоро эта книга рассказывает о духовности, я осознаю, как беднеет словарь, когда стараешься обращаться одновременно и к верующей, и к неверующей аудитории. Даже такие слова, как «духовность», «верующий человек», настораживают. Поэтому я использую слово «духовный», при поиске смысла жизни — поиска, выходящего за рамки материального мира. При этом я не собираюсь ограничивать «искателей» рамками своего собственного мировоззрения. Название книги «Лестница в небо» говорит не о той жажде истины, о которой говорил Иисус, а о свойственном всем нам ощущении — необходимости вырваться из оков падшего мира. В IV веке блаженный Августин написал: «Человек создан для Бога, и мятется сердце человеческое, доколе не найдет покоя в Боге». Спустя примерно пятнадцать веков Брюс Спрингстин споет: «У каждого в сердце — голод». «Лестница в небо» — попытка найти связь между словами епископа Иппонийского и рок-музыканта XX века.

Стив Тёрнер - Лестница в небо

Пер. с англ. М.: Триада, 2001. 288 с

ISBN 5-86181-171-7

Стив Тёрнер - Лестница в небо - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение

Глава 1. Вопль в храме

Глава 2. Аллилуия! Я от нее без ума!

Глава 3. Царствие Небесное у тебя в голове

Глава 4. Господь — радость моя

Глава 5. Игры с дьяволом

Глава 6. Конец мечтаниям

Глава 7. Да здравствует мистика!.

Глава 8. Реки Вавилона

Глава 9. Будущего нет

Глава 10. Появление новой мечты

Глава 11. Стучась в двери рая

Глава 12. Пути неисследимые

Глава 13. Как молитва

Глава 14. На пути к Армагеддону

Глава 15. Языческое техно: возвращение к корням