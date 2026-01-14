Эта книга — изысканный портал в мир Древней Ирландии, где грань между историей и волшебством стерта туманами над вересковыми пустошами. Джеймс Стивенс, знаменитый ирландский поэт и прозаик, пересказал древние саги «Фенианского цикла» так, что они зазвучали живым, полным юмора и лиризма языком.

Центральная фигура повествования — легендарный воитель Финн Маккул, предводитель фианны, чья жизнь полна подвигов, магии и любви. Вы узнаете, как Финн обрел мудрость, попробовав Лосося Знания, побываете в зачарованных лесах и услышите беседы зверей и богов.

Особую ценность изданию придают классические иллюстрации Артура Рэкхема — признанного гения «золотого века» книжной графики. Его причудливый, слегка гротескный и невероятно детальный стиль идеально передает дух кельтских легенд: узловатые корни деревьев здесь превращаются в лица духов, а герои выглядят так, словно сошли со старинных гобеленов. Это чтение для тех, кто ищет в сказках не только сюжет, но и глубокую эстетику.

Джеймс Стивенс - Ирландские предания

Свыше тридцати иллюстраций Артура Рэкхема. - Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2022, — 272 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0767-3 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0768-0 (Кожаный переплет)

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