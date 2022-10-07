Стивенс - Корни войны и террора

Если бы я провел опрос среди своих читателей незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году относительно их отношения к войне, он выявил бы фактическое единодушие в одном: они были бы против нее. Воспоминания об ужасе, вызванном двумя мировыми войнами и войной во Вьетнаме, в сочетании со страхами холодной войны перед ядерным уничтожением, означали, что все разумные мужчины и женщины рассматривали войну как ужасную катастрофу и были убеждены, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить ее. Угроза глобальной войны закончилась с распадом Советского Союза, но в последующие годы мир стал свидетелем тревожного роста вооружённых столкновений между различными этническими, национальными и религиозными общинами.

Это в некоторой степени изменило нашу коллективную готовность мириться с применением вооруженной силы правительствами в качестве средства сдерживания таких конфликтов - готовность, которая была значительно усилена событиями 11 сентября 2001 года.

Но страхи перед полномасштабной ядерной войной отступили. В настоящее время существует только одна сверхдержава, и ни одна нация не собирается вступать в ядерный обмен с Соединенными Штатами Америки. Хотя эта мысль и утешительна, нет никакой гарантии, что это относительно безопасное положение дел будет продолжаться бесконечно. Есть по крайней мере три других потенциальных сверхдержавы - Европа, Россия и Китай - каждая со своим ядерным арсеналом, каждая со своей политической программой и с экономическими амбициями, и каждая показывает нежелание к пассивному подчинению американской гегемонии. В предстоящие десятилетия, неизвестно, какое острое соперничество может развиться между ними или какие могут быть последствия. Когда, по какой-либо причине, сверхдержавы сталкиваются друг с другом, всегда есть опасность, что очаги напряжения, такие, как палестино-израильские или Пакистано-индийские конфликты, могут заставить их встать на чью-то сторону и привести к вынужденным столкновениям, как это произошло перед двумя мировыми войнами. Именно одна из таких горячих точек - ракетный кризис на Кубе 1962 года и ужасающая игра в «ядерную курицу», разыгранная Кеннеди и Хрущевым в ходе нее, - породила глобальный страх перед войной и решимость, разделяемую всеми, кроме генералов, что ее следует избегать любой ценой.

Энтони Стивенс - Корни войны и террора

«Касталия», 2021. — 302 с.

ISBN 978-5-521-16339-7

Энтони Стивенс - Корни войны и террора - Содержание

Выражение признательности

1 Глава. ВОЙНА И МИР

2 Глава. СВОЙ-ЧУЖОЙ

3 Глава. ОСНОВНАЯ ВОЙНА

4 Глава. СТАНОВЛЕНИЕ ВОИНОВ

5 Глава. ЛЮБОВНЫЕ УТЕХИ

6 Глава. ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ

7 Глава. УСТАНОВЛЕНИЕ МИРА

8 Глава. ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОЙНЫ

Глоссарий