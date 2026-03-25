Стивенс - Прайс - Эволюционная психиатрия: новое начинание

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy

Эволюционная психиатрия бросает вызов медицинской модели, которая дала мало эффективных ответов на давние загадки. Это второе издание, всестороннее введение в новую науку дарвиновской психиатрии, включает в себя важный свежий материал по ряду расстройств, а также совершенно новую главу, посвященную исследованиям.

Энтони Стивенс и Джон Прайс утверждают, что психиатрические симптомы являются проявлениями древних адаптивных стратегий, которые уже не обязательно являются подходящими, но которые лучше всего можно понять и лечить в контексте эволюции и развития. Легко доступная как для специалистов, так и для неспециалистов, «Эволюционная психиатрия» подробно описывает расстройства и состояния, обычно встречающиеся в психиатрической практике, и показывает, как эволюционная теория может объяснить их биологическое происхождение и функциональную природу.


Энтони Стивенс - психиатр, юнгианский аналитик и автор многочисленных книг, в том числе о Юнге, «Ключ Ариадны: Руководство по символам человеческого рода» и «Руководство разумного человека по психотерапии». Джон Прайс работал в Отделе психиатрической генетики Совета по медицинским исследованиям и в качестве консультанта-психиатра в NHS. Он бывший старший преподаватель психологической медицины в Университете Ньюкасла-апон-Тайн и недавно был председателем Секции психотерапии Всемирной психиатрической ассоциации.

Энтони Стивенс, Джон Прайс - Эволюционная психиатрия: новое начинание

Касталия. 2022. — 338 стр.

ISBN 978-5-521-16404-2

Энтони Стивенс, Джон Прайс - Эволюционная психиатрия: новое начинание - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Благодарности

  • Часть I. Эволюционная психиатрия: введение

  • Часть II. Расстройства привязанности и ранга

  • Часть III. Пограничные состояния

  • Часть IV Расстройства дистанции

  • Часть V. Репродуктивные расстройства

  • Часть VI. Сновидения, лечение, исследования и будущее

Глоссарий

Библиография

