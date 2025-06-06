СТОЛЬКО КАМНЕЙ ПРОСТУПАЛО сквозь ветхое рубище поч­вы, наброшенное на скальную наготу здешних мест, что путеше­ственникам пришлось вылезти из экипажа, от которого теперь неудобств больше было, чем проку. Дальше они могли либо идти, либо ехать на якобы прирученных низкорослых дартмурских лошадках. Ньюкомен пошёл пешком, Даниель предпочёл ехать, но готов был изменить решение, если нрав лошади окажется под стать её грозному виду. Камни перемежались кустиками травы, мягкими, как перина, и лошадь так тщательно выбирала, куда ста­вить копыта, что, казалось, позабыла о старике у себя на спине.

Дорога вела к северу параллельно бегущей слева и внизу речке и угадывалась через два раза на третий, но, по счастью, была отмечена навозом недавно прошедших тут лошадей. По обе стороны от неё в разных направлениях тянулись камен­ные стены, такие старые, что во многих местах камни выпали, оставив зияющие пустоты, а верхняя поверхность кладки, ко­гда-то ровная, просела и обвалилась. Даниель мог бы вообразить, что край давно обезлюдел, если бы не овечьи катышки, хрустев­шие под башмаками Ньюкомена. Некоторые холмы поросли ель­ником, густым и мягким на вид, словно шубки полярных зверей. Ветер шумел в ветвях, как быстрая ледяная вода по острым кам­ням. Однако большую часть земли покрывал бурый по зимнему времени вереск. Здесь ветер безмолвствовал, если не считать рез­ких хлопков, которые он производил, шарахаясь в Даниелевых ушах, как пьяный вор-взломщик.

В череде Торов, тянущихся на север до горизонта, Крокерн был самым неказистым и самым близким к дороге, за что его, вероятно, и выбрали. Он походил не столько на Тор, сколько на пень и щепки, оставшиеся после того, как настоящий утёс срубили и увезли. Путешественники поднялись на возвышен­ность и увидели останец над собой. Люди и лошади, сгрудив­шиеся с его подветренной стороны, позволяли оценить раз­меры и расстояние — выше и дальше, чем думалось вначале, как бывает со всеми труднодоступными местами. В прошедшие часы у Даниеля было чувство, что они еле ползут, однако, когда он обернулся, все бесчисленные извивы и повороты дороги, по пути незаметные, предстали ему сжатыми, как сцепленные пальцы рук. Торы представляли собой выходы скальной породы из разряда тех, что, по мнению Лейбница, образуются в ложах рек. Рыхлые слои выветрились, толстые каменные пластины громоздились одна на другую, словно стопки книг в библиотеке, вытащенные книгочеем в поисках нужной.

Рухнувшие плиты лежали дальше по склону, наполовину уйдя в землю под дикими углами, — трёх­томные трактаты, отброшенные читателем в негодовании. Ветер с подъёмом только крепчал; бурые пташки махали крыльями изо всех сил, но не могли преодолеть незримое течение воздуха и мед­ленно плыли навстречу Даниелю хвостиками вперёд. На зов графа к подножию Крокерн-Тора съехались примерно две с половиной сотни джентльменов, однако здесь они произво­дили впечатление десятитысячной толпы. Немногие удосужились спешиться. От кого бы ни вели род эти господа, все они были истинные современные джентльмены и, подобно Даниелю, суще­ства здешнему краю инородные. Как дома чувствовал себя один кузнец Томас Ньюкомен, который, засунув ручищи в карманы и заслонясь плечами от ветра, сразу стал похож на обломок ста­рого Тора. Теперь Даниель вдруг понял, кто это: гном или карлик из какой-нибудь саксонской саги о кольце.

Будь Даниель склонен к алхимическим рассуждениям, он бы сказал, что подвластный ветрам каменный Тор состоит из Земли и Воздуха, однако ему это место казалось скорее влажным. Ве­тер забирал у тела тепло, как снеготаяние. Воздух (в сравнении с городскими миазмами) был сама чистота, а земля выглядела свежеумытой, как будто Даниель стоит на дне новоанглийской речки, только что вскрывшейся из-подо льда.

Нил Стивенсон – Система мира

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. / 1056 с.

ISBN 978-5-04-211255-3

Нил Стивенсон – Система мира – Содержание