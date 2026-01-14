Эта книга объединяет под одной обложкой фундамент мирового хоррора и его самую интригующую литературную мистификацию. Центральное место занимает бессмертный роман Брэма Стокера «Дракула» — эталон готической прозы, навсегда изменивший массовую культуру. Историю дополняет атмосферный рассказ «Гость Дракулы», изначально задуманный Стокером как первая глава романа, но опубликованный лишь после смерти автора.

Однако настоящей жемчужиной сборника является роман «Вампиры» таинственного Барона Олшеври. Впервые изданное в России в 1912 году, это произведение позиционировалось как перевод подлинной семейной хроники графов Дракула-Карди. Оно служит увлекательным приквелом к книге Стокера, раскрывая тайны происхождения проклятого рода, его роковые страсти и преступления. Вместе эти тексты создают единую вселенную, позволяя читателю проследить путь самого известного вампира от древних карпатских замков до викторианского Лондона.

Брэм Стокер – Дракула. Гость Дракулы. Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди (Роман Барона Олшеври)

Перевод Н. Сандровой и Р. Грищенкова. - Иллюстрации А. Р. Эберлинга. - Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2022, — 496 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0721-5 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0722-2 (Кожаный переплет)

Брэм Стокер – Дракула. Гость Дракулы – Содержание