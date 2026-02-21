В начале евангельских событий стоит чудо издания русского Нового Завета и всей Библии в годах 1856-1876. Правда, и до этого существовала в России Библия, но на церковно-славянском языке, изданная Российским Библейским Обществом при царе Александре I. Но в 1826 году, после двенадцатилетней благословенной деятельности, Российское Библейское Общество было закрыто императором Николаем I. Уже при царе Александре I проникновение Нового Завета в народ сопровождалось духовными пробуждениями разного характера, что и побудило представителей православной церкви добиться при Николае I закрытия Российского Библейского Общества, но все же тут и там текли ручейки духовного пробуждения, с которыми, ввиду бессилия православия, велась административная борьба царской власти, ссылавшей неугодный православной церкви элемент в новозавоеванные земли на юге и востоке страны для поселения среди народе чужого языка и чуждой религии, возле Азовского моря, на Кавказе и дальше.

Столетие евангельских христиан баптистов (1867-1967)

Сборник исторических очерков и редких старинных материалов

Издание «Сеятеля Истины», Ашфорд, Конн. США, 1967

Столетие евангельских христиан баптистов (1867-1967) - Содержание