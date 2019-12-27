Автор работы приступает к разъяснению своего замысла с некоторой неохотой и даже трепетом. Вопросы, о которых пойдет речь, не имеют (и весьма часто в принципе не могут иметь) однозначных и окончательных ответов. Поэтому моя небольшая книжка никак не уменьшит интеллектуальную тревогу того, кто даст себе труд прочесть ее до конца. Я, быть может, вообще предпочел бы обойтись без вступления, полагая ввести читателя в суть дела по ходу изложения. И все же некоторые предварительные замечания будут небесполезны.

По замыслу эта книга представляет собой ряд размышлений о некоторых аспектах и некоторых периодах истории того, что принято называть «проблемой свободы воли». Если угодно, книгу можно рассматривать как цепочку очерков, или «этюдов», объединенных общей канвой.

Александр Столяров - Свобода воли как проблема европейского морального сознания - Очерки истории: от Гомера до Лютера

Институт философии Российской Академии наук

Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина

Москва 1999 г. - 208 с.

Александр Столяров - Свобода воли как проблема европейского морального сознания - Очерки истории: от Гомера до Лютера - Содержание