Столяров - Свобода воли
Автор работы приступает к разъяснению своего замысла с некоторой неохотой и даже трепетом. Вопросы, о которых пойдет речь, не имеют (и весьма часто в принципе не могут иметь) однозначных и окончательных ответов. Поэтому моя небольшая книжка никак не уменьшит интеллектуальную тревогу того, кто даст себе труд прочесть ее до конца. Я, быть может, вообще предпочел бы обойтись без вступления, полагая ввести читателя в суть дела по ходу изложения. И все же некоторые предварительные замечания будут небесполезны.
По замыслу эта книга представляет собой ряд размышлений о некоторых аспектах и некоторых периодах истории того, что принято называть «проблемой свободы воли». Если угодно, книгу можно рассматривать как цепочку очерков, или «этюдов», объединенных общей канвой.
Александр Столяров - Свобода воли как проблема европейского морального сознания - Очерки истории: от Гомера до Лютера
Институт философии Российской Академии наук
Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина
Москва 1999 г. - 208 с.
Александр Столяров - Свобода воли как проблема европейского морального сознания - Очерки истории: от Гомера до Лютера - Содержание
Предварительные замечания
Часть I. Античность
Глава 1. Архаика и классика
§ 1. Архаические и предклассические схемы
-
«Протосхематика» (от эпоса к трагедии)
-
Трагики и софисты
§ 2. Классика. Оформление философской традиции
-
Демокрит, Сократ и Платон
-
Аристотель
-
Стоя
Глава 2. Бытование традиции
§ I. Традиция и ее модификации
-
Оформление традиции
-
Экскурс
-
Эволюция традиции
-
Завершающие формы
§ 2. Феномен совести: краткий обзор основных типов морального целеполагания в античности
-
«Эпические (архаические)» ценности
-
«Полисные» ценности
-
«Природно-космические» ценности
-
«Аскетические» ценности
-
Выводы
§ 3. Античность и христианство: сравнительная характеристика двух подходов к проблеме свободы воли
Часть II. Христианство и Августин
Глава 1. Христианская традиция и переход к Августину
§ 1. Христианские предшественники Августина (краткий обзор)
-
Классическая традиция
-
Предтеча учения о предопределении: Марий Викторин
§ 2. Некоторые вопросы методики изложения
Глава 2. Первый шаг к системе: свобода как свободное решение воли (liberum arbitrium voluntatis)
§ 1. Исходные интуиции
-
Разум (ratio) и мудрость (sapientia) как путь к блаженной жизни
-
2. Порядок
§ 2. Обоснование свободного решения воли
-
Все сущее по природе благо
-
Et quaerebam unde malum...
-
Свобода решения воли — непременное условие вменимости греха
-
Свободное решение воли неподвластно природной причинности
-
Провидение также не устраняет автономии произвола
-
Закон,долг и цель
§ 3. Первые итоги
Глава 3. Поворот: возникновение концепции благодати и предопределения
§ 1. Истоки и предпосылки
-
Предварительные замечания
-
Исходный пункт философской экзегезы
§ 2. Эволюция харизматической проблематики
-
Первая фаза
-
Вторая фаза
§ 3. Итоги второго периода: кризис концепции свободы воли
Глава 4. Августин в полемике против пелагиан
§ 1. Пелагиане против Августина
-
История пелагианского спора
-
Пелагианство как система
§ 2. Августин против пелагиан
-
Человек и его природа
-
Судьбы «рациональной» свободы
-
Фатализм как следствие краха свободы
-
Глава 5. Личность
§ 1. Структура личности
§ 2. Моральная личность
-
Сердце как выразитель внутренней динамики личности
-
Порок и свобода как конечные состояния воли
-
Совесть как регулятивный принцип внутренней упорядоченности
§ 3. Итоги
Часть III. Эпилог. Судьба проблематики
§ 1. Наследие Августина
§ 2. Реформация
Избранная библиография
Спасибо!
спасибо
Низкий поклон! Сообщения читаю :)
Николай, не могу скачать эту книгу, почему то.
Потому что не читаете личных сообщений!
Перекачаю и будет через полчаса доступна.
Уже можно скачать!