Сторчак - Советская гражданская религия
Двести лет мировой истории показали существенный рост производительных сил, которые были связаны с научно-техническим прогрессом. Меняя структуру трудовых операций, перемещая в них точки приложения сил, достижения научно-технической революции предъявляют новые требования к психике личности, живущей в новой общественно-экономической формации. Широкая автоматизация и компьютеризация производственных процессов требуют от современного чело века таких знаний и навыков, каких прошлый исторический опыт не обеспечивал.
Освобождая работника от физических операций, новое, постиндустриальное общество закрепляет за человеком функции контроля за производством, увеличивая, тем самым, его психологические нагрузки. Теперь не физические, а интеллектуально-психологические качества выступают на первое место. Они начинают играть решающую роль в процессе труда, который приобретает все более сложный и креативный характер. Процесс этот отражается и на суммарных показателях общественной психологии. Изменение общественной психологии влияет на пристраивание ее структуры. Происходят перестановки в образующих ее элементах. Новая общественная психология, в свою очередь, требует и новых идеологических содержаний, созвучных ее собственным исканиям.
Современная цивилизационная картина мира характеризуется еще и иной парадигмой - фактом глобализации общественного развития, воздействующей на коренные цивилизационные основы общества. Культура постмодерна с ее установкой на отказ от следования обще признанным правилам и нормам бытия, индивидуализацию общественного сознания, а также ориентацию на мировоззренчески размытые принципы - атомизируют жизнеустроение общества, разрушают его «моральную общность» (Э. Дюркгейм) и интегрирующую функцию социально значимых образований.
Современному обществу характерны высокие темпы развития: высокие скорости передвижения, масштабное развитие средств сообщения и транспортировки, мгновенная передача информации на огромнейшие расстояния с возможностью охватить все население земного шара - делают социальные процессы небывало мобильными. При этом происходит ускорение не только темпов изменения и развития социальных институтов, но и темпов трудовой деятельности, заложен ной в ее интеллектуальной сфере. Протестантский принцип «время - деньги» вошел в плоть и кровь либеральной экономики, господствую щей сегодня в мире. Соответственно меняется и общественная психология. Меняются стереотипы и ментальные установки восприятия мира. Люди вынуждены поспевать за жизнью, чтобы адекватно реагировать на ее изменения. Поэтому, по сравнению с прошлыми эпохами общественная психология сегодня становится исключительно динамичной системой. Ее динамизм - в высокой скорости протекающих процессов, в быстрых сменах отдельных состояний, в постоянном чередовании образов и мотивов. Ускоряющийся темп жизни предъявляет особые требования к личности. Он обуславливает «спрос» на большую реактивность психики, на остроту восприятия действительности, быстроту ее анализа и оценивания, на оперативность в реагировании на внешние раздражители.
Владимир Михайлович Сторчак - Советская гражданская религия: монография
М.: ИИЦ «АТиСО», 2019 г. - 399 с.
ISBN 978-5-93441-675-2
Владимир Михайлович Сторчак - Советская гражданская религия: монография - Содержание
Предисловие
ГЛАВА I. Теоретические основы гражданской религии
- 1.1. Что такое гражданская религия?
- 1.2. Концептуальные подходы к гражданской религии
- 1.3. Формы гражданской религии
- 1.4. Социально-психологическое значение гражданской религии
- 1.5. Социокультурное значение гражданской религии
- 1.6. Символическое содержание гражданской религии.
- 1.7. Функции гражданской религии
- 1.8. Время появления гражданской религии
Глава II. Квазирелигиозные основы советского марксизма (большевизма)
Глава III. Символическое содержание гражданской религии в СССР
Глава IV. «священные» ритуалы в советской гражданской религии
- 4.1. Обряды перехода (инициации, институализации)
- 4.2. Обряд покаяния
- 4.3. Обряд причащения
Глава V. Синкретизм советской гражданской религии
- 5.1. Советский культ в контексте религиозного синкретизма праздников и обрядов, традиций и обычаев
- 5.2. Интернациональное и национальное в советской гражданской религии
ГЛАВА VI. Социальные институты советской гражданской религии
- 6.1. История возникновения советских праздников и обрядов, традиций и обычаев
- 6.2. Обычай
- 6.3. Традиция
- 6.4. Обряд, ритуал, церемония, культ
- 6.5. Праздник.
Глава VII. Содержательные аспекты советской гражданской религии
- 7.1. «Священная война» - Великая Отечественная война
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7.2. Труд как «священная» обязанность советского человека
- 7.2.1. Сельское хозяйство
- 7.2.2. Промышленные и производственные предприятия
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7.3. Семейные обряды и ритуалы, связанные с важными событиями в жизни человека
- 7.3.1. Рождение ребенка
- 7.3.2. Имянаречение
- 7.3.3. Заключение брака
- 7.3.4. Похоронный обряд
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7.4. Социально-общественные обряды и ритуалы, связанные с изменением социального статуса личности
- 7.4.1. Школьные обряды и ритуалы
- 7.4.2. Студенческие обряды и ритуалы
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7.5. Социально-политические и гражданские обряды и ритуалы
- 7.5.1. Прием в члены Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ
- 7.5.2. Прием в партию (РСДРП, РСДРП (б), ВКП (б), КПСС)
- 7.5.3. Торжественное вручение паспорта гражданина СССР
- 7.5.4. Торжественные проводы в Вооруженные силы СССР
- 7.5.5. Торжественные воинские ритуалы
- 7.5.6. Праздник улицы
- 7.5.7. Спортивные праздники
Заключение
Приложения
Список литературы и источников
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