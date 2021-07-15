Двести лет мировой истории показали существенный рост производительных сил, которые были связаны с научно-техническим прогрессом. Меняя структуру трудовых операций, перемещая в них точки приложения сил, достижения научно-технической революции предъявляют новые требования к психике личности, живущей в новой общественно-экономической формации. Широкая автоматизация и компьютеризация производственных процессов требуют от современного чело века таких знаний и навыков, каких прошлый исторический опыт не обеспечивал.

Освобождая работника от физических операций, новое, постиндустриальное общество закрепляет за человеком функции контроля за производством, увеличивая, тем самым, его психологические нагрузки. Теперь не физические, а интеллектуально-психологические качества выступают на первое место. Они начинают играть решающую роль в процессе труда, который приобретает все более сложный и креативный характер. Процесс этот отражается и на суммарных показателях общественной психологии. Изменение общественной психологии влияет на пристраивание ее структуры. Происходят перестановки в образующих ее элементах. Новая общественная психология, в свою очередь, требует и новых идеологических содержаний, созвучных ее собственным исканиям.

Современная цивилизационная картина мира характеризуется еще и иной парадигмой - фактом глобализации общественного развития, воздействующей на коренные цивилизационные основы общества. Культура постмодерна с ее установкой на отказ от следования обще признанным правилам и нормам бытия, индивидуализацию общественного сознания, а также ориентацию на мировоззренчески размытые принципы - атомизируют жизнеустроение общества, разрушают его «моральную общность» (Э. Дюркгейм) и интегрирующую функцию социально значимых образований.

Современному обществу характерны высокие темпы развития: высокие скорости передвижения, масштабное развитие средств сообщения и транспортировки, мгновенная передача информации на огромнейшие расстояния с возможностью охватить все население земного шара - делают социальные процессы небывало мобильными. При этом происходит ускорение не только темпов изменения и развития социальных институтов, но и темпов трудовой деятельности, заложен ной в ее интеллектуальной сфере. Протестантский принцип «время - деньги» вошел в плоть и кровь либеральной экономики, господствую щей сегодня в мире. Соответственно меняется и общественная психология. Меняются стереотипы и ментальные установки восприятия мира. Люди вынуждены поспевать за жизнью, чтобы адекватно реагировать на ее изменения. Поэтому, по сравнению с прошлыми эпохами общественная психология сегодня становится исключительно динамичной системой. Ее динамизм - в высокой скорости протекающих процессов, в быстрых сменах отдельных состояний, в постоянном чередовании образов и мотивов. Ускоряющийся темп жизни предъявляет особые требования к личности. Он обуславливает «спрос» на большую реактивность психики, на остроту восприятия действительности, быстроту ее анализа и оценивания, на оперативность в реагировании на внешние раздражители.

Владимир Михайлович Сторчак - Советская гражданская религия: монография

М.: ИИЦ «АТиСО», 2019 г. - 399 с.

ISBN 978-5-93441-675-2

Владимир Михайлович Сторчак - Советская гражданская религия: монография - Содержание

Предисловие

ГЛАВА I. Теоретические основы гражданской религии

1.1. Что такое гражданская религия?

1.2. Концептуальные подходы к гражданской религии

1.3. Формы гражданской религии

1.4. Социально-психологическое значение гражданской религии

1.5. Социокультурное значение гражданской религии

1.6. Символическое содержание гражданской религии.

1.7. Функции гражданской религии

1.8. Время появления гражданской религии

Глава II. Квазирелигиозные основы советского марксизма (большевизма)

Глава III. Символическое содержание гражданской религии в СССР

Глава IV. «священные» ритуалы в советской гражданской религии

4.1. Обряды перехода (инициации, институализации)

4.2. Обряд покаяния

4.3. Обряд причащения

Глава V. Синкретизм советской гражданской религии

5.1. Советский культ в контексте религиозного синкретизма праздников и обрядов, традиций и обычаев

5.2. Интернациональное и национальное в советской гражданской религии

ГЛАВА VI. Социальные институты советской гражданской религии

6.1. История возникновения советских праздников и обрядов, традиций и обычаев

6.2. Обычай

6.3. Традиция

6.4. Обряд, ритуал, церемония, культ

6.5. Праздник.

Глава VII. Содержательные аспекты советской гражданской религии

7.1. «Священная война» - Великая Отечественная война

7.2. Труд как «священная» обязанность советского человека 7.2.1. Сельское хозяйство 7.2.2. Промышленные и производственные предприятия

7.3. Семейные обряды и ритуалы, связанные с важными событиями в жизни человека 7.3.1. Рождение ребенка 7.3.2. Имянаречение 7.3.3. Заключение брака 7.3.4. Похоронный обряд

7.4. Социально-общественные обряды и ритуалы, связанные с изменением социального статуса личности 7.4.1. Школьные обряды и ритуалы 7.4.2. Студенческие обряды и ритуалы

7.5. Социально-политические и гражданские обряды и ритуалы 7.5.1. Прием в члены Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ 7.5.2. Прием в партию (РСДРП, РСДРП (б), ВКП (б), КПСС) 7.5.3. Торжественное вручение паспорта гражданина СССР 7.5.4. Торжественные проводы в Вооруженные силы СССР 7.5.5. Торжественные воинские ритуалы 7.5.6. Праздник улицы 7.5.7. Спортивные праздники



Заключение

Приложения

Список литературы и источников