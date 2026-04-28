Сторожук - Духи и божества китайской преисподней

Эта книга представляет собой фундаментальное энциклопедическое исследование, посвященное сложной и многогранной системе китайских представлений о загробном мире. Авторы воссоздают детальную топографию преисподней, анализируя как древние канонические тексты, так и живые простонародные верования, которые продолжают определять облик современной храмовой культуры Китая.

Данный труд является глубоким исследованием «религиозной этнографии» смерти. В нем подробно описывается бюрократическое устройство мира мертвых с его Загробными департаментами, Реестрами судеб и судами Ямараджей, что отражает земное административное устройство империи. Особое внимание уделено трансформации ритуалов в современном обществе, например, переходу от традиционного погребения к кремации и тому, как вековые культы адаптируются к новым реалиям.

Авторы рассматривают китайскую систему верований не как застывший миф, а как динамичный механизм поддержания этических норм через страх перед загробным воздаянием. Главная теза книги: представления о духах и божествах преисподней являются фундаментом китайской цивилизационной идентичности, связывая культ предков, моральную ответственность личности и надежду на справедливое перерождение.

Сторожук А. Г., Корнильева Т. И., Завидовская Е. А. — Духи и божества китайской преисподней

Санкт-Петербург : КАРО, 2023. — 464 с. — (Святые и демоны в верованиях Востока)

ISBN 978-5-9925-0788-1

