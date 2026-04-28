Сторожук - Духи и божества китайской преисподней

Эта книга представляет собой фундаментальное энциклопедическое исследование, посвященное сложной и многогранной системе китайских представлений о загробном мире. Авторы воссоздают детальную топографию преисподней, анализируя как древние канонические тексты, так и живые простонародные верования, которые продолжают определять облик современной храмовой культуры Китая.
Данный труд является глубоким исследованием «религиозной этнографии» смерти. В нем подробно описывается бюрократическое устройство мира мертвых с его Загробными департаментами, Реестрами судеб и судами Ямараджей, что отражает земное административное устройство империи. Особое внимание уделено трансформации ритуалов в современном обществе, например, переходу от традиционного погребения к кремации и тому, как вековые культы адаптируются к новым реалиям.
Авторы рассматривают китайскую систему верований не как застывший миф, а как динамичный механизм поддержания этических норм через страх перед загробным воздаянием. Главная теза книги: представления о духах и божествах преисподней являются фундаментом китайской цивилизационной идентичности, связывая культ предков, моральную ответственность личности и надежду на справедливое перерождение.
Сторожук А. Г., Корнильева Т. И., Завидовская Е. А. — Духи и божества китайской преисподней
Санкт-Петербург : КАРО, 2023. — 464 с. — (Святые и демоны в верованиях Востока)
ISBN 978-5-9925-0788-1
Сторожук А. Г., Корнильева Т. И., Завидовская Е. А. — Духи и божества китайской преисподней — Содержание
Предисловие: Анализ основ китайской религиозности, вопросов смертности сознания и трансформации похоронных обрядов в современном Китае (от традиционного гроба до кремации).
География и институты преисподней: Описание структуры ада (Авичи), городов мертвых (Фэнду, Гуйчэн), мостов через реку забвения (Найхэ) и инстанций, таких как Зеркало кармы и Терраса вина забвения.
Пантеон божеств и чиновников: Подробные статьи о высших правителях (Дунъюэ дади, Нефритовый император, Дицзан-ван), десяти судьях-Ямараджах и многочисленных исполнителях (Паньгуань, Ню-тоу и Ма-мянь, У-чаны).
Природа человека и духа: Исследование концепций тонкого тела, душ Хунь и По, классификация духов (Гуй), демонов (Еча, Лоча) и голодных призраков (Эгуй).
Ритуал и практика: Обзор заупокойных служб (Пу-ду), праздников мертвых (Цинмян), системы ритуальных приношений и таблиц заслуг и проступков.
Литературные источники: Анализ «Книги мертвых» Юйли баочао и Шиван-цзин, а также исследование реестров жизни и смерти (Шэнсы-бу).
Приложения: Перечень основных праздников, алфавитный индекс божеств и обширная избранная библиография.
