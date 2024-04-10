Стотт Джон - Благословите разум

«Они жаждут исполнить волю Бога, но у них нет истинного знания»1. Боюсь, что эти слова, обращенные к иудеям апостольских времен, можно смело переадресовать современным христианам. Рвение без знаний, энтузиазм без просвещения.

Заметим, что и энтузиазм — дело рук Божьих. Знания без усердия также не угодны Ему, как и усердие без знаний! Бог желает, чтобы энтузиазм направлялся знанием, а знание подогревалось огнем энтузиазма. Как говорил Джон Маккей, будучи еще президентом Принстонской семинарии, «если бездумное рвение приводит к фанатизму, то пустое умствование парализует даже слабое стремление».

В современном обществе распространен дух антиинтеллектуализма. Наш мир полон прагматиков, которых интересует не столько истинность, сколько практичность той или иной идеи. Молодежь с радостью вступает в ряды активистов, ревностно поддерживает всяческие благотворительные акции, и при этом, не всегда осведомляется о конечной цели акции, и не всегда задается вопросом о возможных альтернативных способах достижения этой же цели. Так старшекурсник Мельбурнского Университета, услышав на конференции в Швеции о начавшейся на родине волне студенческих беспорядков, сжал кулаки от отчаяния, и закричал: «Жаль, что я не могу быть рядом с ними!.. А что там вообще происходит?» Вот вам яркий пример энтузиазма без знания сути дела.

Известный канадский писатель Мордехай Рихлер очень откровенно высказался по этому вопросу: «Невежество превратилось в оружие современного поколения. И глубина этого невежества пугает меня. Если так пойдет и дальше, то мы вновь начнем изобретать колеса».

Тот же призрак антиинтеллектуализма регулярно проявляется и в Церкви. На богословие он смотрит с отвращением и недоверием. Позвольте привести несколько примеров.

Джон Стотт - Благословите разум - Место разума в христианской жизни

Пер. с англ. К. Назаров — М.: Духовная Академия Апостола Павла; Н. Новгород: «Агапе», 2008. — 96 с.

ISBN 978-5-88930-055-7

Джон Стотт - Благословите разум – Содержание