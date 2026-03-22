Стотт - Новые проблемы современных христиан
Джон Стотт - Новые проблемы современных христиан
Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2004. — 610 с.
ISBN 966-7774-34-1
Джон Стотт - Новые проблемы современных христиан - Содержание
Предисловие к первому изданию (1984) - Предисловие ко второму изданию (1990) - Предисловие к третьему изданию (1999)
ЧАСТЬ 1. Христиане в нехристианском обществе
Глава 1. Участие: наша ли это забота?
Евангельское наследие участия в социальной жизни - Причины «великого падения» - Церковь и политика - Библейская основа социальной обязанности - Практические действия
Глава 2. Сложность: сможем ли мы мыслить правильно?
Христианское мышление - Реальность Бога - Парадокс нашей человеческой природы - Будущее общества - Приложение по постмодернизму
Глава 3. Плюрализм: должны ли мы навязывать свое мнение?
Навязывание - Невмешательство - Убеждение - Примеры убеждения аргументированием - Политические системы
Глава 4. Отчуждение: можем ли мы оказывать влияние?
Соль и свет - Молитва и евангелизм - Свидетельство и протест - Примеры и группы
ЧАСТЬ 2. Глобальные проблемы
Глава 5. Войны и военные слухи
Современные реалии - Теологические и моральные размышления - Призыв к ядерному разоружению - Вопросы и оговорки - Христианское миротворство
Глава 6. Окружающая среда
Причины общественного беспокойства - Библейский взгляд - Консервативная полемика - Современное сознание
Глава 7. Экономическое неравенство между Севером и Югом
Отчеты Комиссии Брандта - Долг и развитие - Принцип единства - Принцип равенства - Личные и экономические выводы
Глава 8. Права человека
Нарушения прав человека - Забота о правах человека - Достоинство человека - Равенство между людьми - Ответственность человека
ЧАСТЬ 3. Социальные проблемы
Глава 9. Работа и безработица
Отношение к работ - Самореализация - Служить другим и Богу - Травма безработицы - Решения и паллиативы (временно помогающие средства) - Роль церкви
Глава 10. Производственные отношения
Библейский принцип взаимности - Устранить дискриминацию - Увеличение доли участия - Акцент на сотрудничество
Глава 11. Многорасовая мечта
Рабство и расовая проблема Америки - Немецкий антисемитизм и апартеид Южной Африки - Изменения в Южной Африке - Расовая проблема в Британии и ее напряженность - Библейская основа многонациональности
Глава 12. Бедность, богатство и скромность
Три подхода к бедности - Кто такие бедные? Парадокс бедности - Благая Весть для бедных - Три выбора для богатых христиан
ЧАСТЬ 4. Проблемы пола
Глава 13. Женщины, мужчины и Бог
Возникновение феминизма - Равенство - Взаимозависимость - Ответственность - Служение
Глава 14. Брак и развод
Смена отношений - Учение Ветхого Завета - Учение Иисуса - Учение Павла - Непоправимый разрыв - Личные и пасторские реалии
Глава 15. Аборты и эйтаназия
Революция общественного мнения - Ключевой вопрос - Библейская основа - Современная полемика христиан - Оплодотворение человека - Технологии и исключения - Призыв к действиям - Эйтаназия
Глава 16. Однополые отношения
Контекст обсуждения - Библейские запреты - Сексуальность и брак в Библии - Современные аргументы - Эпидемия СПИДа - Вера, надежда и любовь
Глава 17. Призыв к христианскому лидерству
Дальновидность - Трудолюбие - Настойчивость - Служение - Дисциплина
Ссылки
Примечания и комментарии от редакции
