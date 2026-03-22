Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Джон Стотт - Новые проблемы современных христиан

Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2004. — 610 с.

ISBN 966-7774-34-1

Джон Стотт - Новые проблемы современных христиан - Содержание

  • Предисловие к первому изданию (1984) - Предисловие ко второму изданию (1990) - Предисловие к третьему изданию (1999)

ЧАСТЬ 1. Христиане в нехристианском обществе

Глава 1. Участие: наша ли это забота?

  • Евангельское наследие участия в социальной жизни - Причины «великого падения» - Церковь и политика - Библейская основа социальной обязанности - Практические действия

Глава 2. Сложность: сможем ли мы мыслить правильно?

  • Христианское мышление - Реальность Бога - Парадокс нашей человеческой природы - Будущее общества - Приложение по постмодернизму

Глава 3. Плюрализм: должны ли мы навязывать свое мнение?

  • Навязывание - Невмешательство - Убеждение - Примеры убеждения аргументированием - Политические системы

Глава 4. Отчуждение: можем ли мы оказывать влияние?

  • Соль и свет - Молитва и евангелизм - Свидетельство и протест - Примеры и группы

ЧАСТЬ 2. Глобальные проблемы

Глава 5. Войны и военные слухи

  • Современные реалии - Теологические и моральные размышления - Призыв к ядерному разоружению - Вопросы и оговорки - Христианское миротворство

Глава 6. Окружающая среда

  • Причины общественного беспокойства - Библейский взгляд - Консервативная полемика - Современное сознание

Глава 7. Экономическое неравенство между Севером и Югом

  • Отчеты Комиссии Брандта - Долг и развитие - Принцип единства - Принцип равенства - Личные и экономические выводы

Глава 8. Права человека

  • Нарушения прав человека - Забота о правах человека - Достоинство человека - Равенство между людьми - Ответственность человека

ЧАСТЬ 3. Социальные проблемы

Глава 9. Работа и безработица

  • Отношение к работ - Самореализация - Служить другим и Богу - Травма безработицы - Решения и паллиативы (временно помогающие средства) - Роль церкви

Глава 10. Производственные отношения

  • Библейский принцип взаимности - Устранить дискриминацию - Увеличение доли участия - Акцент на сотрудничество

Глава 11. Многорасовая мечта

  • Рабство и расовая проблема Америки - Немецкий антисемитизм и апартеид Южной Африки - Изменения в Южной Африке - Расовая проблема в Британии и ее напряженность - Библейская основа многонациональности

Глава 12. Бедность, богатство и скромность

  • Три подхода к бедности - Кто такие бедные? Парадокс бедности - Благая Весть для бедных - Три выбора для богатых христиан

ЧАСТЬ 4. Проблемы пола

Глава 13. Женщины, мужчины и Бог

  • Возникновение феминизма - Равенство - Взаимозависимость - Ответственность - Служение

Глава 14. Брак и развод

  • Смена отношений - Учение Ветхого Завета - Учение Иисуса - Учение Павла - Непоправимый разрыв - Личные и пасторские реалии

Глава 15. Аборты и эйтаназия

  • Революция общественного мнения - Ключевой вопрос - Библейская основа - Современная полемика христиан - Оплодотворение человека - Технологии и исключения - Призыв к действиям - Эйтаназия

Глава 16. Однополые отношения

  • Контекст обсуждения - Библейские запреты - Сексуальность и брак в Библии - Современные аргументы - Эпидемия СПИДа - Вера, надежда и любовь

Глава 17. Призыв к христианскому лидерству

  • Дальновидность - Трудолюбие - Настойчивость - Служение - Дисциплина

Ссылки

Примечания и комментарии от редакции

Added 22.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books