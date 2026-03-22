Джон Стотт - Портрет проповедника

Издательство Христианская жизнь, 1999 год - 95 с.

Джон Стотт - Портрет проповедника - Содержание

Предисловие

1. Домоправитель (управляющий)

Проповедь и полномочие проповедника

2. Вестник

Провозглашение и призыв проповедника

3. Свидетель

Личный опыт проповедника и смирение

4. Отец

Любовь и нежность проповедника

5. Служитель

Сила и мотивы служения проповедника

Джон Стотт - Портрет проповедника - Предисловие

В настоящей книге речь идёт не о правильной технике проповеди, т.е. не о мастерстве построения и изложения проповеди. Я не намерен также заниматься вопросами связи церкви и мира. Всё это, конечно, немаловажно, так как пропасть между церковью и миром уже такая великая, что связывающих каналов, по которым мог бы происходить обмен мнениями, осталось немного.

Я озабочен более основополагающими вещами. Я предлагаю рассмотреть в новом свете некоторые выдержки из Нового Завета, касающиеся проповедника и его цели. Я уверен в необходимости более ясного представления Божественного идеала проповедника, кто он и каким образом он должен совершать свое служение. Поэтому я коснусь его проповеди, вопроса его полномочия и авторитета. Я буду рассматривать вопрос, каким должно быть благовестие, порученное ему, и покажу жизненно важную необходимость его личной жизни по Евангелию. Далее, я хочу обратить внимание на его движущие мотивы, на источник его силы и моральные качества, которые должны характеризовать его: смирение, кротость и любовь. Я полагаю, что это — портрет проповедника. Этот портрет написан рукой Божьей на широком холсте Нового Завета.

Писать на эту тему я осмелился с некоторой нерешительностью, так как я сам лишь начал понимать основы проповеди и считаю себя далеко не специалистом. Но так как Бог в благодати Своей призвал меня самого к служению Словом, я в страхе Божьем стремлюсь привести мое служение в соответствие с совершенным образцом, данным нам в Его Слове.