Стотт - Постигая Священное Писание

Стотт - Постигая Священное Писание
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Лишь при помощи Священного Писания можно достичь ясного, истинного, духовно укрепляющего и возвышенного видения Христа. Священное Писание рисует нам Его Облик и нам нужно пристально вглядываться в этот Облик, страстно стремясь к тому, чтобы, благодаря Благодати Духа Святого и Церкви Христовой, Живой Господь наш пришёл к нам, встретился с нами и наполнил нас Собой.

Чтобы постичь Господа нашего Иисуса, Христа, во всей Его Полноте, очень важно понимать то окружение, в котором Он явился людям. Христос явился миру в совершенно конкретном географическим, историческом и богословском контексте. Проще говоря. Бог в Лице Господа нашего Иисуса, Христа, пришёл на Землю в определённое место (в Палестину), в определённое время (в завершающий период истории Народа Иудейского) и в определённых рамках доступной до тех пор людям Богооткровенной Истины (постепенно опсрывавшейся и затем запечатлявшейся в до-христианской Библии и в Христианском Священном Писании). Вот почему ниже мы будем говорить о географических и исторических вопросах, имеющих отношение к Священному Писанию, о его духовном авторитете, его Богословии и его истолковании - для того, чтобы для читателей стало ясным то окружение, в котором Бог в Лице Господа нашего Иисуса, Христа, явился и вновь и вновь является людям, и чтобы все мы могли лучше постигать Преславную Полноту Самого Спасителя Мира.

Джон Стотт - Постигая Священное Писание

СПб.: Общество друзей Священного Писания, 1997, - 285 с.

ISBN 5-85395-082-7

Джон Стотт - Постигая Священное Писание - Содержание

  • 1. С какой целью было создано

  • 2. География Святой Земли

  • 3. История в книгах Ветхого Завета

  • 4. История в книгах Нового Завета

  • 5. Весть, которую несет Священное Писание

  • 6. Истинность Священного Писания

  • 7. Истолкование Священного Писания

  • 8. Как читать Священное Писание с пользой

Added 22.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books