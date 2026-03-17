Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Стоуэлл - Язык мой – враг мой

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Джозефа Стоуэлла «Язык мой — враг мой» (в оригинале «The Tongue: A Creative Force») представляет собой практическое духовное руководство, посвященное одной из самых трудноукротимых сфер человеческой жизни — речи. Автор, опытный пастырь и богослов, ставит задачу показать, что наши слова не просто сотрясают воздух, а обладают колоссальной силой созидания или разрушения. Основная идея произведения заключается в том, что язык является точным барометром состояния человеческого сердца, и подлинная трансформация речи невозможна без глубокого внутреннего обновления и подчинения своей воли Божьему руководству.

Содержательная часть книги детально анализирует различные грехи языка, такие как сплетни, ропот, ложь, лесть и гневные тирады, раскрывая их разрушительное влияние на отношения, церковь и саму личность говорящего. Стоуэлл не ограничивается перечислением запретов, а предлагает библейскую стратегию «укрощения» языка, основанную на осознанности и молитве. Автор уделяет значительное внимание позитивной стороне речи: способности слов утешать, ободрять, доносить истину и прославлять Творца. Особое место в работе занимает мысль о том, что каждый христианин несет ответственность за «экологию» своего словесного пространства, так как слова способны либо созидать мосты между людьми, либо воздвигать непреодолимые стены отчуждения.

Текст написан в доступном, пастырском стиле, наполненном жизненными примерами и глубоким библейским анализом. Джозеф Стоуэлл мастерски сочетает строгость обличения с надеждой на перемены, делая книгу полезной как для личного чтения, так и для изучения в малых группах. Работа служит важным напоминанием о том, что дисциплина речи — это не формальное соблюдение этикета, а насущная духовная необходимость. Это чтение помогает читателю развить чувствительность к своим словам и вдохновляет на то, чтобы сделать язык инструментом благодати, способным приносить жизнь и исцеление окружающим.

Переводчик Лариса Шекман. – Издание 2-е. - Chicago: Slavic Gospel Press, 1990. – 136 с.

  • Цена слов. Что способен натворить наш язык

  • Говорить правду. Обман, хитрость, ложь, лжесвидетельство разрушают истину

  • Злословие. Сплетня и клевета — близнецы, приносящие беду

  • Язык — эгоист. Похвальба, лесть и преувеличение

  • Неприятные слова. Ворчливость и сварливость

  • Лишние слова. Поминание Бога всуе, допущение вольностей в речи

  • Сердечный разговор. Каков наш дух, таков и язык наш

  • Стремление быть первым всегда и везде. Отбросьте вашу гордость

  • Вспышка гнева. Не говорите сгоряча

  • Прежде всего — терпение. Добрые слова и злые дела

  • Жизнь в доверии и любви. Побеждайте страх любовью

  • Золотые плоды. Речи, которые радуют Господа

Views 58
Rating
Added 17.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

