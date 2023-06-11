Стоун Мэрлин - Когда Бог был женщиной
Как это на самом деле случилось? Каким образом мужчинам изначально удалось захватить контроль над миром, который в наши дни позволяет им единолично решать любые вопросы — от «кому объявить войну» до «когда подавать на стол обед»?
Данная книга — мой отклик на эти и подобные вопросы, которые задают себе и друг другу многие люди, обеспокоенные положением женщин в нашем обществе. И, как бы в ответ на них, возникает еще один вопрос. Чего еще ожидать от общества, которое столетиями учило своих детей, девочек и мальчиков, тому, что божество МУЖСКОГО пола сотворило Вселенную и все, что в ней есть; создало МУЖЧИНУ по своему божественному образу и подобию — и лишь затем, словно спохватившись, сотворило женщину как покорную помощницу мужчины в его предприятиях? Образ Евы, созданной для мужа и из ребра мужа, той самой женщины, которая, как считалось, была причиной падения человечества, во многих отношениях стал образом всех женщин. Как такая идея вообще могла появиться на свет?
Мэрлин Стоун - Когда Бог был женщиной - как древнейшая религия Богини сменилась патриархальной верой в богов-мужчин
(Религии, которые правят миром)
Москва : Эксмо, 2023. — 352 с. : ил.
ISBN 978-5-04-171292-1
Мэрлин Стоун - Когда Бог был женщиной - как древнейшая религия Богини сменилась патриархальной верой в богов-мужчин - Содержание
Благодарности
Карты
Иллюстрации
Введение
Предисловие
- 1. Сказки с точкой зрения
- 2. Кем Она была
- 3. Женщины — там, где Женщину обожествляли
- 4. Захватчики с Севера
- 5. "Из среды братьев их"
- 6. "Если царь не заплачет"
- 7. Священные сексуальные обряды
- 8. "Чтобы кадить богине неба"
- 9. "И жители города ее побьют ее камнями"
- 10. Разоблачение мифа об Адаме и Еве
- 11. Дочери Евы
Хронологические таблицы
Библиография
Указатель имен
Указатель географических названий
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