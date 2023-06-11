Как это на самом деле случилось? Каким образом мужчинам изначально удалось захватить контроль над миром, который в наши дни позволяет им единолично решать любые вопросы — от «кому объявить войну» до «когда подавать на стол обед»?

Данная книга — мой отклик на эти и подобные вопросы, которые задают себе и друг другу многие люди, обеспокоенные положением женщин в нашем обществе. И, как бы в ответ на них, возникает еще один вопрос. Чего еще ожидать от общества, которое столетиями учило своих детей, девочек и мальчиков, тому, что божество МУЖСКОГО пола сотворило Вселенную и все, что в ней есть; создало МУЖЧИНУ по своему божественному образу и подобию — и лишь затем, словно спохватившись, сотворило женщину как покорную помощницу мужчины в его предприятиях? Образ Евы, созданной для мужа и из ребра мужа, той самой женщины, которая, как считалось, была причиной падения человечества, во многих отношениях стал образом всех женщин. Как такая идея вообще могла появиться на свет?

Мэрлин Стоун - Когда Бог был женщиной - как древнейшая религия Богини сменилась патриархальной верой в богов-мужчин

(Религии, которые правят миром)

Москва : Эксмо, 2023. — 352 с. : ил.

ISBN 978-5-04-171292-1

Мэрлин Стоун - Когда Бог был женщиной - как древнейшая религия Богини сменилась патриархальной верой в богов-мужчин - Содержание

Благодарности

Карты

Иллюстрации

Введение

Предисловие

1. Сказки с точкой зрения

2. Кем Она была

3. Женщины — там, где Женщину обожествляли

4. Захватчики с Севера

5. "Из среды братьев их"

6. "Если царь не заплачет"

7. Священные сексуальные обряды

8. "Чтобы кадить богине неба"

9. "И жители города ее побьют ее камнями"

10. Разоблачение мифа об Адаме и Еве

11. Дочери Евы

Хронологические таблицы

Библиография

Указатель имен

Указатель географических названий