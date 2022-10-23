Александр Стовбырь - Влияние музыки на духовный мир

БИБЛЕИСКИЙ ВЗГЛЯД НА МУЗЫКАЛЬНО-ПЕВЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1. Музыка и пение в славословии Богу на страницах Ветхого Завета

Рахманинов, великий русский композитор, пианист и дирижер, как-то сказал: «Нельзя открыть новый мир, не зная старого».

У музыки очень длинная история, которая берет начало еще до сотворения мира. Исследуя Священное Писание, можно найти очень много мест, связанных с музыкой и пением. В нем упомянуто об этом больше чем 550 раз в 44 из 66 книг Библии. Я коснусь лишь некоторых важных моментов музыкально-певческого служения, чтобы показать его роль во взаимоотношениях «Бог - человек». Исторический период в развитии музыкально-хорового служения в поклонении Господу условно можно разбить на несколько периодов.

Первый исторический период имеет начало в глубинах вечности, когда «земля... была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2) (4004 до Р. X.). Несколько позже Бог посредством Святого Духа открывает тайну о том, как величественно звучало пение, когда полагалось основание мира «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» (Иов 38:4,6, 7). Иисус Христос, Сын Божий, «рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1:15), будучи звездой «светлой и утренней» (Откр. 22:16), внимал этому великому славословию сынов Божиих, которые воздавали хвалу пред престолом Вседержителя. Это был первый хор во Вселенной, которым руководил до своего падения Люцифер. Вот как об этом пишет пророк Иезекииль: «Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, искусство (KJV) тимпанов и труб (KJV, то есть встроенные трубы, как у органа) были приготовлены в тебе (KJV) в день сотворения твоего». Он «был помазанным херувимом, чтобы осенять» (KJV, Иез.28:14).

Второй период в истории музыки характерен тем, что Люцифер позавидовал славе и величию, которая окружала Царя царей - Иисуса Христа. За свое высокомерие и дерзкое сердце, мечтающее взойти на небо, выше звезд Божиих вознести престол свой и сидеть на горе в сонме богов (Ис. 14:13), он был «низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 13:15). Когда Люцифер, сын зари, «упал с неба» (Ис. 14:12), разбившись о землю, он направил всю свою хитрость, дабы противостоять Божьему плану. Зная законы гармонии, тишины и духовного баланса, он направил все усилия, чтобы извратить божественный порядок в славословии Творцу, внести хаос в созидательный акт творения и дисгармонию в мир музыки.

Третий период в истории музыки связан с сотворением человека - венцом Божьего творения. Первые люди, находясь в Едемском саду, видели, как дивно все устроено Творцом. Они испытывали радость от общения с Богом и полное попечение от Него «во время прохлады дня» (Быт. 3:8). Несомненно, в сердце благодарного человека будет славословие и песнь признательности Отцу. Итак, гимн хвалы Создателю миров зазвучал и на земле, как на небе. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Александр Стовбырь - Влияние музыки на духовный мир

«Гамалиил и друзья» г. Ванкувер, США. - 98 с.

Александр Стовбырь - Влияние музыки на духовный мир - Содержание

Предисловие

I. Вступление

А. Актуальность данного вопроса

1. Музыка - священный Божий дар человечеству а. Великие композиторы о музыке и пении б. Музыка - составная часть нашей жизни

2. Подделка сатаны в музыкально-певческом служении а. Взгляд композиторов на искажение традиционного подходаб. Разрушительные действия современной музыки и пения



Б. Библейский взгляд на музыкально-певческое служение

1. Музыка и пение в славословии Богу на страницах В.З.

2. Музыка и пение в славословии Богу на страницах Н.З.

II. Современная музыка и пение в церкви

А. Оккультизм в мире музыки

1. Харизматическое влияние на музыку

2. Разрушающее действие рока и джаза

Б. Традиционная и современная музыка

1. Поклонение Богу в духе и истине

2. Формирование правильного богословия через музыку и пение

3. Анализ музыкального служения эмигрантских церквей

III. Традиционные музыка и пение как форма благовестия

А. Воздействие музыки и пения на духовный рост человека

Б. Музыка для благовестия

IV. Заключение