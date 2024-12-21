За две недели до Рождества Христова в Церкви празднуется память святых праотец и отец. Иначе говоря, это время воспоминания ветхозаветных святых и предков Господа Иисуса. Однако из-за того что память общая, редко удается вглядеться в каждого из них в отдельности. Адам, Ной, Авраам, Исаак и Иаков, Моисей, Давид… О некоторых из них мы в лучшем случае знаем лишь два-три основных факта, и это не дает возможности всерьез задуматься о путях их жизни. Многим ветхозаветным праведникам нет ни отдельной службы, ни отдельной иконы. Они не становятся нам так же близки и дороги, как святые новозаветных времен, чьи памяти в месяцеслове не только индивидуальны, но еще и празднуются несколько раз в году.

Мы предлагаем всмотреться в жизнь, возможно, самого великого человека, жившего до Иисуса Христа, – в жизнь Авраама.

На первый взгляд, он не оставил после себя ничего удивительного.

Есть ученые, изобретения которых сильно облегчают наше существование. Есть писатели, музыканты и художники, чьи произведения заставляют нас проживать жизнь глубже и полнее. Есть политические лидеры, решения которых определяют судьбы целых народов.

В самой истории народа Божия есть пророки, чье слово открывает Бога и побуждает задуматься, есть благовестники, чья проповедь приводит целые народы к вере, есть мученики, чей пример страданий служит примером для всех нас.

Но подождите, – скажете вы, – Авраам жил самой обычной жизнью.

Он не совершал научных открытий.

Не внес особого вклада в культуру.

Он не создавал и не разрушал империй.

Не оставил ни сборника пророчеств, ни учебника благочестия.

Авраам не проповедовал и никого не убеждал становиться верующим.

Хотя в его жизни было достаточно испытаний, он не был и мучеником, умер в глубокой старости.

Владимир Стрелов - Авраам – отец всех верующих - Семь писем-размышлений

М. : Летний сад, 2024. – 194 с. : илл.

ISBN 978-5-98856-549-9

Владимир Стрелов - Авраам – отец всех верующих – Содержание

Вступление

Письмо 1. Призыв Аврама и обещание благословения. Первое испытание (Бытие, 12)

Письмо 2. Кротость и смелость Аврама (Бытие, 13–14)

Письмо 3. Заключение завета. Попытка своими силами получить обещанное (Бытие, 15–18)

Письмо 4. Гибель Содома и судьба Лота, прилепившегося к земле греха (Бытие, 18–19)

Письмо 5. Подтверждение благословения и рождение Исаака (Бытие, 20–21)

Письмо 6. Жертвоприношение Авраама (Бытие, 22)

Письмо 7. Забота о сохранении Завета и передаче благословения (Бытие, 23–25)

Эпилог

Идеи для углубленного чтения и совместного проживания текста