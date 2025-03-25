Владимир Сергеевич Стрелов - старший преподаватель библейско-богословской кафедры Николо-Угрешской духовной семинарии, ректор Колледжа библейских основ подготовки к церковным служениям «Наследие».

В этом файле собраны три статьи Владимира Стрелова по Евангелию от Иоанна.

В 1 статье (Отрывок...) автор показывает, почему у Евангелиста такая странная хронология - особенно вначале.

Из 2 (Оставаться...) будет ясно, насколько изящно Евангелист выстраивает сюжет, сравнивает поведение героев, чтобы показать важность веры не вообще, а лично в Иисуса.

В 3 статье (Эпилог) делается предположение о том, почему у Евангелия есть дополнительная глава, что она говорит о вечном призвании Церкви.

Владимир Стрелов - Статьи по Евангелию от Иоанна

Статьи опубликованы в Вестнике ПСТГУ и Угрешском сборнике, 2021, 2023, 2024 гг.

Владимир Стрелов - Статьи по Евангелию от Иоанна - Содержание

1 Отрывок Ин.1.19 - 2.25 как "Синопсис" Евангельской истории: попытка интерпретации

(Вестник ПСТГУ, Вып 96, 2021. С. 9-19)

2 ОСТАВАТЬСЯ ЛИ ВО ТЬМЕ ИЛИ ИДТИ К CВЕТУ? РАССКАЗЫ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ БОЛЬНОГО ПРИ КУПАЛЬНЕ (ИН. 5:1–16) И СЛЕПОРОЖДЕННОГО (ИН. 9:1–41) ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАРРАТИВНОГО АНАЛИЗА

(Угрешский сборник, Выпуск 13, 2023. С. 65 - 76)

3 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, 21-Я ГЛАВА (ЭПИЛОГ): СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ

(Угрешский сборник, Выпуск 16, 2024. С. 34 - 51)