Если тебе только 15-20 лет, твоя склонность к гомосексуализму вполне может быть одним из этапов полового созревания, которое немного затянулось. Очень часто первое время сексуальное влечение двояко, оно находится в поиске и обращается то на один, то на другой пол, как бы нащупывая правильный ответ. Но относительно быстро влечение становится определенным и направляется только (или, по крайней мере, в основном) на один из них.

Если это твой случай, не волнуйся: все пройдет само собой. Может быть, ты даже не заметишь, как это произойдет, а может быть, однажды удивишься: «Вот это да, я начинаю интересоваться девочками (или мальчиками)!» Гомосексуализм в этом случае был просто временным явлением, небольшим шагом в сторону. Возможно, какое-то происшествие в самом начале полового созревания или даже раньше подтолкнуло твою сексуальную ориентацию в этом направлении. А может быть, все дело лишь в том, что в этот период неопределенности тебе не хватило знаний, правдивой информации.

Выход есть. Как относиться к гомосексуальности и чем помочь близким

Сост. В. С. Стрелов

М.: Никея, 2017. 480 с.

ISBN 978-5-91761-707-7

Выход есть. Как относиться к гомосексуальности и чем помочь близким - Содержание

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА?

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Глава 1 ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИЩЕМ

Глава 2 НА ПОРОГЕ ЦЕРКВИ

Глава 3 ИСЦЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО

Глава 4 МЫ РЯДОМ, МЫ ВМЕСТЕ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, БЛИЗКИМ, ДРУЗЬЯМ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ «Тебе, кого коснулся гомосексуализм»

СПИСОК ПОЛЕЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выход есть. Как относиться к гомосексуальности и чем помочь близким - Для кого эта книга?

Однажды в приходском подростковом лагере ребята спросили меня: «Как нам относиться к человеку с нетрадиционной ориентацией?» Я ответил: «Так же, как ко всем остальным людям». Церковь призывает нас к тому, чтобы разделять грех и грешника, по слову апостола Павла: Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех (Рим. 7: 20). Гомосексуализм, который в Писании называется мужеложеством или содомией, безусловно, грех. И как всякий грех, в котором человек упорствует, ведет к погибели души, а потому называется страстью, то есть страданием, болезнью. И если врач не меняет своего отношения к пациенту, независимо от того, чем он болен, то и Церковь учит нас ненавидеть грех, но любить страдающего человека — грешника. На мой взгляд, сегодня многие из нас склонны отталкивать людей нетрадиционной ориентации, закрываться от них, как от прокаженных. И мы даже не представляем себе, как много им могут дать наше понимание, любовь и шаг, сделанный навстречу, потому что проблема гомосексуализма у большинства из них возникла не из-за неприятия этого явления со стороны общества и близких. В мир нетрадиционной ориентации подростков приводит изначальное отсутствие любви и понимания в семье.

Часто родители производят впечатление людей, которые никогда подростками не были, а сразу стали «правильными» взрослыми. Получается, что многое из того, что мы, взрослые, сами пережили в этом возрасте, мы прочно забываем и проскакиваем мимо, когда видим эти состояния в наших детях. Пристрастное внимание к людям своего пола — закономерный этап становления мужественности или женственности. Большинство подростков благополучно его проходит, но под влиянием определенных типов отношений в семье, каких-то драматических обстоятельств они могут застрять в этой фазе. Далеко не всегда родителям хочется задумываться об атмосфере, царящей в доме, и анализировать как свои собственные воспоминания, так и переживания своих детей. Мы хотим, чтобы они сразу оказались на нашем уровне, чтобы они стали предсказуемыми. Нам не хватает стремления понять друг друга. А это необходимо, иначе как мы будем носить тяготы друг друга по заповеди Божьей?