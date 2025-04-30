Стренд Роберт - Готові на все

Ця частина «Готових на все» адресована чоловікам та жінкам, мирянам та богопосвяченим людям, молодим і старим, які прагнуть глибше пізнати важливих людей Нового Завіту, з нестандартного боку. Кожен має свою історію. Деякі історії щасливі, інші - сумні, одні шокують, а інші пригнічують. Деякі ж особливо цікаві й саме тому їх варто розповісти, а от про деякі ліпше змовчати. Інформація формує наше життя. Я багато разів повторював: «Якщо твоє життя зміниться упродовж кількох наступних років, то, найправдоподібніше, це заслуга книжок, які ти прочитав, та людей, яких ти зустрів». Коли ми читаємо історію когось, хто подолав труднощі, то легко можемо застосувати це знання і в своєму житті. Інформація допомагає нам відкинути помилкові переконання й змінити своє світосприйняття. Інформація має силу! Слова важливі, вони є джерелом життя, особливо, якщо стосуються одвічних істин. Стиль, за допомогою якого я розповідатиму історії біблійних жінок, можна назвати мідрашем. Це слово походить від дієслова «досліджувати», «дошукуватися». Мідраші - це плід роботи єврейських учених, які шукали істинне значення святих писань та їхнє застосування у сучасному світі. Більшість сучасних мідрашів виникла на основі синагогальних проповідей, щоб заповнити прогалини та недомовки у писаннях. Біблійні історії жінок зазвичай короткі. Я дозволив собі розповісти їх від першої особи, щоб ви спробували почути голос їх головних героїнь. Багато жінок у Біблії не мають навіть імени, а їхні долі описані кількома короткими реченнями. Ось візьмімо для прикладу незрозумілу й овіяну поганою славою дружину Лота. Уся її історія міститься у кількох словах: «Жінка ж Лота озирнулася позад себе - і стала соляним стовпом» (Бут. 19,26). Як розповісти її історію? Треба вчитатися у контекст, проаналізувати тло і на цій основі вималювати її особистість. Заповнити такі прогалини допомагає фантазія. Ця книга присвячена жінкам Нового Завіту та їхнім незвичайним історіям про перекреслені мрії, розвіяні надії, зради, відкинення, чудову службу Богові тощо. Чи вони були відчайдушні? Звісно! І найважливіше - Бог і надалі продовжує діяти через них. Читаючи історії цих жінок, спробуймо задіяти уяву й побачити в них себе. І тоді зрозуміємо, що в їхніх розповідях є наука, яка може допомогти нам у житті.



Стренд Роберт - Готові на все

Жінки Нового Завіту

пер. О. Мандрика. - Львів: Свічадо, 2016. - 160 с.

ISBN 978-966-395-905-4

Стренд Роберт - Готові на все - Зміст

Розділ 1 ПРОРОЧИЦЯ АННА. Готова на все, щоб побачити Спасителя

розділ 2 ПЕРЕЛЮБНИЦЯ. Готова на все, щоб змінитися

розділ З САЛОМІЯ, ДОНЬКА ІРОДІЯДИ. Готова на все, щоб задовольнити матір

Розділ 4 САЛОМІЯ, ДРУЖИНА ЗАВЕДЕЯ. Готова на все, щоб допомогти своїм синам

Розділ 5 УБОГА ВДОВА. Готова віддати все

РОЗДІЛ 6 САМАРЯНКА. Готова на все, щоб скуштувати живої води

Розділ 7 РОДА. Готова на все, щоб їй повірили

Розділ 8 ІРОДІЯДА. Готова на все, щоби помститися

Розділ 9 МАРІЯ, МАТИ ІСУСА. Готова, щоб стати Матір’ю Спасителя

Розділ 10 МАРІЯ МАГДАЛИНА. Готова на все, щоби бути вільною

РОЗДІЛ 11 МАРІЯ З ВИТАНІЇ. Готова на все, щоб навчатися

Розділ 12 ЖІНКА-ГРІШНИЦЯ З ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЛУКИ. Готова на все, щоб отримати прощення

Розділ 13 ВЕРШКА. Готова на все, щоби мати владу

Розділ 14 СИРОФІНІКІЙКА. Готова на все, щоб урятувати доньку

Розділ 15 ЛОЇДА. Готова на все, щоб передати віру

Розділ 16 САФІРА. Готова на все заради визнання

Розділ 17 ЖІНКА, ЯКА З ВІРОЮ ДОТОРКНУЛАСЯ ДО ІСУСА. Готова на все, щоб віднайти здоров’я

Розділ 18 ПРИСКИЛЛА. Готова на все, щоб служити

Розділ 19 ЛІДІЯ. Готова на все, щоб пізнати Бога

Розділ 20 ТЕЩА ПЕТРА. Готова на все, щоб прийняти благодать

Розділ 21 ЙОАННА. Готова на все, щоб допомогти у проголошенні Євангелія

Розділ 22 ДОРКА. Готова на все, щоб жити для Господа



