Книга «Мудрость, сходящая свыше» Д. К. Стрикленда представляет собой глубокое экспозиционное исследование Послания Иакова. Автор ставит перед читателем центральный вопрос: как вера, о которой мы заявляем, проявляется в наших повседневных поступках и решениях? Стрикленд подчеркивает, что истинная мудрость — это не накопление теоретических знаний, а практическое искусство праведной жизни, которое берет свое начало в Божьем характере и даруется тем, кто смиренно ищет Его руководства.

Автор детально разбирает контраст между «земной» мудростью, движимой амбициями и эгоизмом, и «небесной», которая «чиста, мирна, кротка и полна милосердия». Стрикленд анализирует ключевые темы послания: испытание веры через страдания, обуздание языка, опасность лицеприятия и важность молитвы. Его стиль сочетает в себе строгое библейское богословие с очень приземленными, жизненными примерами, что делает книгу эффективным руководством для тех, кто хочет преодолеть разрыв между воскресным богослужением и будничной реальностью.

Это произведение служит мощным призывом к духовной зрелости и целостности. Стрикленд напоминает, что мир крайне нуждается в людях, чьи слова не расходятся с делом. Книга помогает читателю развить «духовное зрение», позволяющее видеть Божий промысл в трудностях и отвечать на вызовы современности с кротостью и твердостью, которые дает только мудрость, сходящая свыше.

Д. К. Стрикленд - "Мудрость, сходящая свыше"

К.: СПД Шмельков М. Ю., 2005, - 64 с.

ISBN 966-8773-05-5

Д. К. Стрикленд - "Мудрость, сходящая свыше" – Содержание

Предисловие

Вступление

Глава 1 Бабушкина помощь в переходном возрасте

Глава 2 Основывая свою жизнь на словах Натана Хейла

Глава 3 Убеждаясь в пользе образования

Эпилог