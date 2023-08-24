Строк Александр - Деяния 20 - Идут лютые волки - берегите стадо
Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами... (Деян. 20:17-18).
Прощальное послание Павла ефесским пресвитерам — особый дар, который дал нам Бог. Деяния 20 — это пасторское поручение от апостола Павла, одного из величайших руководителей и учителей, которыми Бог благословил Церковь Иисуса Христа.
Здесь уместно процитировать высказывание Тимоти Келлера о том, какое место занимает личность Павла в истории:
«Думаю, трудно не согласиться с мнением, что он [Павел] является одним из шести или семи наиболее влиятельных лидеров в истории человечества. Одним из самых влиятельных людей в истории».
Послание Павла, записанное Лукой две тысячи лет назад, актуально сегодня так же, как и тогда, когда оно прозвучало впервые. На самом деле в Новом Завете нет ни одного текста, который можно было бы сравнить с этим отрывком. Это единственное место в Новом Завете, где Павел напрямую обращается к пресвитерам церкви, давая им последние распоряжения.
Поскольку это прощальное послание Павла, данный текст имеет особое значение и заслуживает тщательного рассмотрения.
Павел трудился в городе Ефесе в качестве миссионера три года (52-55 гг. н.э.). Ефес был третьим по величине городом в восточной части Римской империи после Александрии Египетской и Антиохии Сирийской. Эти годы стали одним из самых плодотворных периодов в евангельском служении апостола. Лука отмечает, что «все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деян. 19:10). Но этот период был также одним из самых трудных в жизни Павла, потому что у апостола было много противников.
Вскоре Ефес стал известным центром раннего христианства наряду с Иерусалимом, Антиохией и Римом. В Ефесе Павел трудился среди служителей церкви, которых называли «пресвитерами» или «блюстителями». Он был близко знаком с этими людьми, а они с ним. Они были соработниками по евангельскому и пасторскому служению.
Изначально, когда Павел покинул Ефес, направляясь на запад, чтобы снова посетить церкви в Македонии и Ахаии, он оставил церковь в надежных руках ефесских пресвитеров. Ко времени их воссоединения в Милите (весной 57 г. н.э.) Павла не было в Ефесе более полутора лет.
Александр Строк - Деяния 20 - Идут лютые волки: берегите стадо
Пер. с англ. / Александр Строк; Самара: Благая Весть, 2023. — 264 с.
ISBN: 978-5-7454-17863
Александр Строк - Деяния 20 - Содержание
- 1. Внеочередное собрание
- 2. Служение Господу со всяким смиренномудрием
- 3. Служение Господу посреди слез и гонений
- 4. Помните о моем учении и служении благовестия
- 5. Полное посвящение Христу и Евангелию Божьей благодати
- 6. Возвещение всей Божьей воли
- 7. Внимайте себе и всему Божьему стаду
- 8. Мотивы для защиты Церкви Бога
- 9. Идут лютые волки. Бодрствуйте
- 10. Предание пресвитеров Богу и Божьему Слову
- 11. Честность в финансовых вопросах
- 12. Поддержка слабых, благословение даяния, прощание
Благодарность
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