Строк Александр - Деяния 20 - Идут лютые волки - берегите стадо

Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами... (Деян. 20:17-18).

Прощальное послание Павла ефесским пресвитерам — особый дар, который дал нам Бог. Деяния 20 — это пасторское поручение от апостола Павла, одного из величайших руководителей и учителей, которыми Бог благословил Церковь Иисуса Христа.

Здесь уместно процитировать высказывание Тимоти Келлера о том, какое место занимает личность Павла в истории:

«Думаю, трудно не согласиться с мнением, что он [Павел] является одним из шести или семи наиболее влиятельных лидеров в истории человечества. Одним из самых влиятельных людей в истории».

Послание Павла, записанное Лукой две тысячи лет назад, актуально сегодня так же, как и тогда, когда оно прозвучало впервые. На самом деле в Новом Завете нет ни одного текста, который можно было бы сравнить с этим отрывком. Это единственное место в Новом Завете, где Павел напрямую обращается к пресвитерам церкви, давая им последние распоряжения.

Поскольку это прощальное послание Павла, данный текст имеет особое значение и заслуживает тщательного рассмотрения.

Павел трудился в городе Ефесе в качестве миссионера три года (52-55 гг. н.э.). Ефес был третьим по величине городом в восточной части Римской империи после Александрии Египетской и Антиохии Сирийской. Эти годы стали одним из самых плодотворных периодов в евангельском служении апостола. Лука отмечает, что «все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деян. 19:10). Но этот период был также одним из самых трудных в жизни Павла, потому что у апостола было много противников.

Вскоре Ефес стал известным центром раннего христианства наряду с Иерусалимом, Антиохией и Римом. В Ефесе Павел трудился среди служителей церкви, которых называли «пресвитерами» или «блюстителями». Он был близко знаком с этими людьми, а они с ним. Они были соработниками по евангельскому и пасторскому служению.

Изначально, когда Павел покинул Ефес, направляясь на запад, чтобы снова посетить церкви в Македонии и Ахаии, он оставил церковь в надежных руках ефесских пресвитеров. Ко времени их воссоединения в Милите (весной 57 г. н.э.) Павла не было в Ефесе более полутора лет.

Александр Строк - Деяния 20 - Идут лютые волки: берегите стадо

Пер. с англ. / Александр Строк; Самара: Благая Весть, 2023. — 264 с.

ISBN: 978-5-7454-17863

Александр Строк - Деяния 20 - Содержание

1. Внеочередное собрание

2. Служение Господу со всяким смиренномудрием

3. Служение Господу посреди слез и гонений

4. Помните о моем учении и служении благовестия

5. Полное посвящение Христу и Евангелию Божьей благодати

6. Возвещение всей Божьей воли

7. Внимайте себе и всему Божьему стаду

8. Мотивы для защиты Церкви Бога

9. Идут лютые волки. Бодрствуйте

10. Предание пресвитеров Богу и Божьему Слову

11. Честность в финансовых вопросах

12. Поддержка слабых, благословение даяния, прощание

Благодарность