Строк Александр - Пособие по руководству церковью

Наши друзья, которые служат пресвитерами в другой церкви, обсуждали однажды необходимость подготовки как можно большего количества людей к руководству церковью. Пытаясь определить, какой материал можно использовать для этого, один из них вдруг напомнил остальным, что «их никто не готовил». К сожалению, под этим заявлением могут подписаться девяносто пять процентов всех пресвитеров и диаконов. Зачем нужно готовить людей к руководству? Недостаточная подготовленность людей к выполнению роли пресвитеров и диаконов представляет собой очень серьезную проблему. Мы не занимаемся подготовкой тех, кто руководит церковью и надзирает за паствой. Мы ошибочно полагаем, что наши пресвитеры и диаконы понимают, что такое духовная помощь и пастырское попечение, но на самом деле в наших церквах имеется множество служителей, которые признают свою неподготовленность и некомпетентность в этом деле. Даже библейские школы и семинарии в большинстве своем не учат людей душепопечительству и руководству церковными приходами. Отсутствие такой подготовки характерно для всех организаций, действующих в рамках семьи. В одном из ведущих американских журналов была напечатана статья об удивительной силе семейного бизнеса в Америке. Оказывается, «почти 50% национального валового продукта» производится семейными фирмами1. Перечислив позитивные аспекты семейного дела, автор статьи, однако, сообщил, что главный недостаток в этом виде бизнеса усматривается в неспособности действующих руководите- лей подготовить следующее поколение семейных лидеров: «В целом только треть компаний, которыми владеют семьи, выживает во втором поколении, потому что их основатели часто или слишком заняты, чтобы заранее планировать свой дальнейший рост, или недостаточно уверены в своих детях»2. Поместная церковь — это большая семья, делающая Божье дело на земле. Как многие предприятия, которыми владеют семьи, поместные церкви тоже не могут подготовить следующее поколение лидеров. Церковные руководители часто слишком заняты своей работой в церкви или же просто не представляют себе, как готовить будущих лидеров. Они недооценивают важность выполнения этой задачи, а также лежащую на них ответственность. Лидеры, которые могли бы стать благословением для паствы, не смогут раскрыть весь свой потенциал без соответствующей подготовки. Кеннет О. Гангель, специалист в области церковного управления и подготовки руководителей, прав в своих размышлениях, когда указывает: «Невозможно воспитать лидеров, не имея четкого, ясного плана подготовки»3. «Церковное руководство, — поясняет Гангель, — должно готовить лидеров, которые, в свою очередь, будут воспитывать следующее поколение лидеров точно так же, как это делается в семье, — используя собственный опыт, наставляя и вдохновляя своим примером»

Строк Александр - Пособие по руководству церковью

Двенадцать уроков для подготовки церковных руководителей / Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2003. — 208 с. (Дело служения).

ISBN 5-93925-059-9

Строк Александр - Пособие по руководству церковью - Содержание

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБ АВТОРЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ КНИГ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БИБЛИИ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСОБИЕМ ПО РУКОВОДСТВУ ЦЕРКОВЬЮ

УРОК 1 ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ СТАРЕЙШИНЫ – ИОВ

УРОК 2 МУЖИ, ИСПОЛНЕННЫЕ МУДРОСТИ И ДЕРЖАЩИЕСЯ ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ

УРОК 3 НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРЕСВИТЕРОВ «ВНИМАЙТЕ СЕБЕ»

УРОК 4 ЗАЩИТА ПАСТВЫ ОТ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ, ИСТОЧНИК СИЛЫ ПРЕСВИТЕРОВ, ПАВЕЛ - ПРИМЕР ДЛЯ ПРЕСВИТЕРОВ

УРОК 5 СМИРЕННЫЕ СЛУЖИТЕЛИ И ПАСТЫРЕНАЧАЛЬНИК, ТРУДЯЩИЕСЯ БРАТЬЯ

УРОК 6 СОВМЕСТНОЕ РУКОВОДСТВО ЦЕРКОВЬЮ

УРОК 7 ДОСТОЙНЫЕ, ОТВЕЧАЮЩИЕ БИБЛЕЙСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ РУКОВОДИТЕЛИ

УРОК 8 ПОЧИТАНИЕ И НАКАЗАНИЕ ПРЕСВИТЕРОВ

УРОК 9 ПРЕСВИТЕРАМИ НАЗНАЧАЙТЕ ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫХ И ИСПЫТАННЫХ ЛЮДЕЙ

УРОК 10 ПАСИТЕ БОЖЬЕ СТАДО БОГОУГОДНО

УРОК 11 ЗАБОТА О БЕДНЫХ, МОЛИТВА ЗА БОЛЬНЫХ

УРОК 12 ДУХОВНЫЕ СТРАЖИ, ПОДЧИНЕНИЕ ВЛАСТИ, МУЖСКОЕ РУКОВОДСТВО ЦЕРКОВЬЮ

УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК

ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ