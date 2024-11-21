Мудрый царь Соломон говорил: «...составлять много книг — конца не будет, и много читать — утомительно для тела» (Еккл. 12:12). Я бы добавил, что перерабатывать книги поистине утомительно для тела. Это четвертое издание книги, но ее вторая существенная переработка (1995, 2023). Но зачем нужна новая переработка? Книгу «Библейское руководство церковью» используют тысячи церквей по всему миру в качестве учебника для подготовки старейшин. Как и любой учебник, со временем его нужно обновлять.

Еще одна причина для новой редакции заключается в том, что с тех пор, как «Библейское руководство церковью» было переиздано в 1995 году, вышло множество прекрасных комментариев. Было важно поработать с ними при подготовке экспозиционного раздела, составляющего особый вклад этой книги в изучение вопросов церковного правления и служения старейшин. По каждому отрывку из Нового Завета, посвященному старейшинам, дается тщательное толкование и разъяснение. Моя цель в том, чтобы Новый Завет направлял и формировал нашу практику. «Библейское руководство церковью» основано на убеждении, что богодухновенное Писание достаточно для того, чтобы определять устройство и руководство наших церквей.

Кроме того, в результате общения с сотнями руководителей церквей после 1995 года я ближе познакомился с их основными вопросами и проблемами. В этой новой редакции я могу с большей ясностью ответить на многие из этих вопросов. Те качества, благодаря которым «Библейское руководство церковью» было уникальным, остаются неизменными. В богословии нет никаких изменений, только улучшенное разъяснение соответствующих библейских текстов и больше практических рекомендаций для старейшин-пастырей.

Александр Строк - Библейское руководство церковью - Возвращение служения старейшин на свое место в поместной церкви

4-е переработанное издание

Самара : Благая Весть, 2024, 480 с.

ISBN: 978-5-7454-1883-9

Александр Строк - Библейское руководство церковью - Возвращение служения старейшин на свое место в поместной церкви - Содержание

Сокращения

Предисловие

Введение

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОВОЗАВЕТНОМУ СЛУЖЕНИЮ СТАРЕЙШИН

Глава 1 Новые принципы руководства

Глава 2 Пастырское руководство

Глава 3 Совместное руководство

Глава 4 Квалифицированное руководство

Глава 5 Мужское руководство

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛУКИ О ПЕРВЫХ ХРИСТИАНСКИХ СТАРЕЙШИНАХ

Глава 6 Деяния 11:30. Первые старейшины у христиан из евреев

Глава 7 Деяния 14:23. Назначение старейшин в каждой церкви

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ПАВЛА ЕФЕССКИМ СТАРЕЙШИНАМ

Глава 8 Деяния 20:17-27. Заключительное наставление Павла ефесским старейшинам: следуйте моему примеру

Глава 9 Деяния 20:28-31. Пасите церковь Божью

Глава 10 Деяния 20:32-38. Бог, финансы и забота о слабых

КТО ТАКИЕ БЛЮСТИТЕЛИ В ФИЛИППАХ?

Глава 11 Филиппийцам 1:1. Блюстители и дьяконы церкви в Филиппах

БИБЛЕЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛЮСТИТЕЛЯМ-ПАСТЫРЯМ

Глава 12 1 Тимофею 3:1-2. Непорочен и одной жены муж

Глава 13 1 Тимофею 3:2-3. Трезв... не сребролюбив

Глава 14 1 Тимофею 3:4-7. Хорошо управляющий домом своим... имеющий доброе свидетельство от внешних

Глава 15 1 Тимофею 3:10. Испытание на соответствие требованиям; 1 Тимофею 4:14. Возложение рук старейшин

ОКАЗЫВАТЬ СУГУБУЮ ЧЕСТЬ

Глава 16 1 Тимофею 5:17-18. Достойны сугубой чести: старейшины, которые хорошо руководят

Глава 17 1 Тимофею 5:17-18. Достойны сугубой чести: старейшины, которые трудятся в слове и учении

ЗАЩИТА И ДИСЦИПЛИНА СТАРЕЙШИН

Глава 18 1 Тимофею 5:19-20. Защищать невиновных; дисциплинировать виновных

Глава 19 1 Тимофею 5:21-25. Призыв к смелому послушанию и помощь при назначении подходящих старейшин

БИБЛЕЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАРЕЙШИНАМ-ПАСТЫРЯМ

Глава 20 Титу 1:5. Поставь старейшин, как я приказывал

Глава 21 Титу 1:6. Непорочен как муж и отец

Глава 22 Титу 1:7-8. Библейские требования к Божьему домоправителю

Глава 23 Титу 1:9-13. Силен наставлять в здравом учении и обличать лжеучителей

ПАСТИ БОЖЬЕ СТАДО, КАК ЭТО УГОДНО БОГУ

Глава 24 1 Петра 5:1-5. Увещевание и ободрение Петра для старейшин

МОЛИТВА ЗА БОЛЬНЫХ

Глава 25 Иакова 5:13-15. Если болен, призови старейшин церкви

ЛЮБИТЬ, ПОЧИТАТЬ И СЛУШАТЬСЯ СТАРЕЙШИН

Глава 26 1 Фессалоникийцам 5:12-13. Высоко цените старейшин

Глава 27 Евреям 13:17. Они неусыпно пекутся о душах ваших

Глава 28 Понимание отношений между старейшинами и общиной

Глава 29 Как добиться, чтобы служение старейшин-пастырей работало

Глава 30 Краткие положения

Примечания

Указатель текстов Писания

Указатель греческих слов

Благодарности