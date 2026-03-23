Церкви помогут сами себе в значительной степени, обучая христиан при возникновении конфликта вести себя по-библейски, будучи ответственными друг перед другом за греховное поведение и отношение. Верность библейским принципам — это лучшая политика, когда дело касается предотвращения разрыва отношений и дискредитации благовестников Евангелия.

Цель этой книги заключается в том, чтобы лучше понять, что говорит Библия о конфликте, а также помочь верующим научиться реагировать на конфликты в соответствии с библейскими принципами. Во избежание предоставления слишком большого количества информации, книга фокусируется строго на презентации и освещении библейских отрывков, в которых речь идет о решении конфликтов в церквях Нового Завета.

Она не касается практических принципов посредничества или арбитража, потому что есть множество отличных ресурсов, которые имеют дело с этим предметом. Управляемый размер и легко запоминающаяся структура этой книги делают ее полезным ресурсом для тех, кто имеет дело с конфликтом, в том числе и для церковных лидеров, преподающих Божью истину о действиях в конфликтной ситуации.

Александр Строк - Если же друг друга угрызаете и съедаете - Библейские принципы разрешения конфликтов

Санкт-Петербург: издательство Мирт, 2015 г. — 208 с.

ISBN 978-5-88869-304-9

Александр Строк - Если же друг друга угрызаете и съедаете - Библейские принципы разрешения конфликтов - Содержание

Введение

1. Поступайте по Духу

2. Поступайте с любовью

3. Поступайте со смирением

4. Контролируйте гнев

5. Контролируйте язык

6. Контролируйте критику

7. Стремитесь к примирению

8. Стремитесь к миру

9. Столкновение с лжеучителями

10. Столкновение с полемикой

Приложение

Об авторе

Благодарности

Условные сокращения