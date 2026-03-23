Автор придерживается конкретной позиции относительно совместного братского руководства церковью, которая ясно обосновывается текстами Священного Писания, что дает повод доверять данной работе.

Александр Строк - Руководство церковью - Библейские принципы

Пер. с англ. — 2-е изд., СПб.: Шандал, 2004. — 336 с. — (Дело служения)

ISBN 5-93925-075-0

Александр Строк - Руководство церковью. Библейские принципы - Содержание

Вступление: шесть задач, поставленных в данной книге

Глава 1 - Определение и защита библейской концепции руководства церковью

Глава 2 - Смиренные слуги

Глава 3 - Мужское руководство церковью

Глава 4 - Служение пресвитеров из иудеев

Глава 5 - Молитва за больных

Глава 6- Назначение пресвитеров

Глава 7 - Защита церкви от лжеучителей

Глава 8 - Труженики церкви

Глава 9 - Отношения между пресвитерами и церковной общиной

Глава 10 - Совместное братское руководство церковью

Глава 11 - Обращение Петра к пресвитерам Малой Азии

Глава 12 - Повиновение прихожан своим наставникам

Глава 13 - Пресвитерами могут быть только люди, отвечающие библейским требованиям

Глава 14 - Доброе дело требует достойных делателей: дополнительные требования

Глава 15 - Возложение рук и рукоположение

Глава 16 - Пресвитеры, трудящиеся в учении, достойные сугубой чести

Глава 17 - Руководство церковью, основанное на принципе священства всех верующих

Глава 18 - Защита и наказание пресвитеров, а также оценка потенциальных руководителей

Глава 19 - Диаконы

Глава 20 - Как установить в церкви библейский тип руководства