Хочешь ли ты быть великой женой Божией? Это желание было в моем сердце еще с детства. Моя мать была прекрасным примером. Именно она посеяла семена этого желания в мое сердце.

Мою мать зовут Дорфа. Она родилась в 1916 году в семье, где совсем немного знали о Господе Иисусе Христе. Она всегда была окружена любовью, но ее родители посещали церковь только тогда, когда им было нужно что-то от Бога! Моя мать встретилась с отцом когда ей было 15 лет, и вскоре они поженились. У них родилась первая дочка, которую они назвали Барбара, затем вторая — Джинджер и, наконец, третья, названая Бетти. Это была я! Все, казалось, шло хорошо, пока двухлетняя Джинжер не заболела. Ее желудок не мог переваривать молоко. Она не росла и все время плакала. Как обычно, семья сразу же повернулась к Богу, когда Он был нужен, родители пошли к одному пастору, чтобы тот помолился за нее. Этот пастор был мудрым человеком и объяснил им, что им нужно не только исцеление, но и спасение!

Поверив ему, мама сказала Господу, что если Он исцелит ее дочь, то тогда она посвятит Ему всю свою жизнь. Вернувшись с родителями домой, моя сестра выпила большую бутылку молока и заснула. Ей стало лучше, и вскоре она полностью исцелилась.

Мама не забыла своего посвящения и сразу же стала ходить в церковь. И хоть церковь была далеко от дома, она брала с собой всех детей. Теперь дело было за отцом. Господь продолжал работать с ним. Иногда отец чувствовал себя очень неловко из-за того, что отпускал маму одну, поэтому он забирал ее из церкви. Через несколько месяцев и он отдал свою жизнь Господу и тогда родители вместе начали подготовку к служению Богу.

Мы все стали ходить в церковь. В то время у нас еще не было машины, и всей семье приходилось добираться туда пешком, с четырьмя детьми. Четвертым был наш младший брат Даррел. Мы ходили все время по одной и той же дороге, и скоро люди начали узнавать нас. В этом городе люди были открытые, часто приветствовали друг друга, и даже останавливались поговорить. Родители ходили в церковь всякий раз, когда она была открыта: в воскресенье утром и вечером, в среду вечером, в четверг вечером на репетицию хора и т.д. Они радостно свидетельствовали людям о Господе, и одна семья, увидев наше постоянство и верность, разрешила своим детям ходить вместе с нами в воскресную школу. В конце концов пришли и их родители, и в результате вся семья была спасена. Их дети и внуки сейчас служители Господа.

Однажды люди, встречавшие нас в любую погоду по дороге в церковь, перестали видеть нас и стали звонить в церковь. Они хотели узнать, куда мы пропали. Просто Господь благословил нашу семью машиной и мы стали ездить в церковь на машине.

Бетти Стромбек - Если Вы хотите быть женщиной Божией

Издание 2-е, переработанное. – Киев: «Варух», 1995. – 52 с.

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