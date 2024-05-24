Во-первых, брак — это живой завет. В этой книге мы будем рассматривать истину из Слова Божьего. Существуют различные переводы Библии, и мы будем использовать перевод, который включает в себя греческое значение слов. Это поможет вам лучше понять смысл. В Малахии 2:14 Господь отверг жертву священника (ваш муж является священником вашей семьи), и тот спросил, почему она была отвергнута?

“Господь был свидетелем завета, заключенного между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена”.

В этом случае муж не был верным завету, заключенному со своей женой, и Бог отверг его жертву. Как вы можете поступать плохо со своей женой, а затем поклоняться или молиться? В таком случае Бог не захочет вас слушать! Вы также никак не сможете жертвовать для Него и ожидать, что Он примет вашу жертву. Вы должны попросить прощения у своей жены и этим примириться с Богом. Только тогда Он примет вашу жертву хвалы, или деньги, или что-либо еще! Но существует еще более веская причина для того, чтобы нам хранить верность в завете брака.

“Не соделал ли Бог тебя, и твою жену одной плотью? Не соделал ли Бог тебя и не сохранил ли живым дух твой? И почему Бог сделал вас двоих одним? Потому что Он увидел божественное потомство от вашего союза. Так что, береги самого себя и не поступай вероломно против жены юности твоей и будь верен ей" (Малахии 2:15).

Благочестие передается из поколения в поколение, точно так же, как и безбожие. Притчи 2:17 говорят, что "та, которая оставила мужа юности своей — забывает завет своего Бога". Так что это не имеет значения, муж или жена оказываются неверными — дети такого семени будут безбожными. Богу нужны благочестивые родители для того, чтобы производить благочестивых детей. Будьте верными завету вашего брака. И лучший совет — начать это как можно раньше!

Понимание завета раскрывалось Богом понемногу. Завет с Ноем включал в себя защиту и безопасность для него и всего его дома (Бытие 9). Ною нужно было быть послушным Богу, а семье Ноя нужно было быть послушной Ною! Они не голосовали, когда им посылать голубя или открывать окно. Бог говорил Ною, а Ной говорил своей семье. Семья слушала его как представителя Бога. Это великая ответственность для мужей и отцов. Обязанность мужа — слушать Бога. Если муж не уделяет времени для того, чтобы слушать Божий голос, он наверняка неправильно поведет свою семью. Послушание Богу поможет вам сохранить брачный завет.

Рик и Бетти Стромбек - Христианская семья – Библейские принципы создания семьи

Издание 2-е, доработанное. – К.: «Варух», 1998. – 142 с.

ISBN 966-7023-16-8

Рик и Бетти Стромбек - Христианская семья – Содержание