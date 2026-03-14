В апреле во время одной из моих молитвенных прогулок по лесу произошло то, о чем я никогда не забуду. Был замечательный весенний день, полный жизни и радостных предчувствий. Уже вернулись перелетные птицы. Вдоль тропинок начинали расцветать полевые цветы.

Я подошла к краю глубокого оврага и остановилась возле ограждения, сделанного, чтобы уберечь прохожих от падения. В нескольких метрах от меня, по другую сторону ограждения, росло дерево. Его кора была изрезана инициалами множества людей, проходивших этой тропой до меня. Я вдруг ощутила, что Бог не случайно привлек мое внимание к этим надписям. Он явно желал сказать мне что-то.

Я как будто услышала Его тихий голос: «Видишь эти имена? Это люди, которые очень хотят, чтобы о них помнили. Они хотят, чтобы ты видела их имена, знала, что они когда-то тут были, и что их жизнь и любовь имели смысл».

«Господь, - прошептала я в ответ, - когда-нибудь это дерево упадет, пораженное молнией, или сгниет изнутри и рухнет в овраг. Там оно превратится в почву, а эти имена навсегда будут потеряны».

Я продолжала рассматривать дерево. Мое сердце наполняли слова Исайи 49:16. Как будто Бог протягивал ко мне Свои ладони и говорил: «Видишь? Они начертаны на Моих ладонях. Их имена никогда не сотрутся и никогда не будут забыты. И твое имя тоже».

Наши имена начертаны на Божьих ладонях! Он знает нас и любит вечной любовью.

Он приглашает нас в путешествие к радости. В этом путешествии нам предстоит узнать, каков был Его замысел, когда Он сотворил нас. Если мы доверимся Ему, будем послушны Его советам, наши сердца и взаимоотношения получат исцеление, и мы научимся любить так, как Он любит нас. На протяжении всего пути Он будет нашим лучшим другом и чудным Спасителем. Нам предстоит лично узнать Творца, у Которого для жизни каждого из нас есть индивидуальный замысел.

Ты готов отправиться в это путешествие вместе со мной?

Джойс Стронг – Путешествие к радости – Часть 1: Стать тем человеком, которым Бог сотворил тебя

Printed in Russia. – Joyce Strong, 2007. – 28 с.

Джойс Стронг – Путешествие к радости – 1 - Содержание

Вступление

Глава 1. Новое сердце

Глава 2. Освобождены истиной

Глава 3. Жизнь со смыслом

После двадцати лет семейной жизни моя хорошая подруга Лори осталась в одиночестве. Ее муж с юности испытывал пристрастие к порнографии. Он прожил в браке с Лори двадцать лет, а потом увлекся другой женщиной. Когда измена обнаружилась, он не захотел порвать отношения с той другой женщиной и развелся с Лори.

Лори любит Бога, но иногда она начинает тяготиться своим решением хранить сексуальную чистоту, будучи одинокой женщиной. Она так долго была замужем, ее девственность осталась далеко в прошлом, и порой кажется, что то, как она будет вести себя теперь, не имеет значения. В своем сердце Лори знает, что чистота означает, что секс допустим только в границах брачного завета. Без чистоты она не сможет угодить Богу. Чистота важна для Него.

Джойс Стронг – Путешествие к радости – Часть 2: Учимся любить

Printed in Russia. – Joyce Strong, 2007. – 28 с.

Джойс Стронг – Путешествие к радости – 2 – Содержание

Глава 1. Битва за чистоту

Глава 2. В поисках настоящей любви

Глава 3. Победа над стыдом



Если есть что-то, в чем мы можем быть уверены, - это то, что Бог любит нас. Сначала мы принимаем это на веру, а затем постигаем все глубже, приглашая Его в каждую область нашей жизни.

Несколько лет назад я слышала историю о том, как отец и его шестилетняя дочь Мария впервые отправились в поход. Эта история напоминает мне о моих взаимоотношениях с Иисусом, когда я только начала следовать за Ним.

День был чудесный, идеально подходящий для того, чтобы обследовать поросший лесом склон горы. Мария со своим папой отправилась в поход, увлекательный, но в то же время трудный. К сожалению, в самом начале похода Мария порезала ногу, и довольно долго папе пришлось нести ее на руках. Несмотря на это, они продолжали путь. Время от времени папе приходилось предупреждать любопытную дочку о разных опасностях. «Не трогай это растение! Оно ядовитое!» Или же: «Не суй руку в эту нору!» Дважды отцу приходилось удалять клещей из нежной кожи девочки. Ей было больно, и она плакала. Однако большую часть пути им было весело. Они смеялись, рассказывали друг Другу разные истории или просто шли в тишине и наслаждались красотой природы. Они очень гордились тем, как высоко поднялись по склону горы и постоянно говорили друг другу об этом.

Джойс Стронг – Путешествие к радости – Часть 3: Живем в близости с Богом

Printed in Russia. – Joyce Strong, 2007. – 22 с.

Джойс Стронг – Путешествие к радости – 3 – Содержание